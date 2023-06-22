23 歲年輕人受病折磨多年 安樂死法案讓她「平靜地死去」

要點： 阿德雷德一份報章分享了一名 23 歲女子決定接受安樂死的故事

據報導，泰爾(Lily Thai)期待著擺脫因患上絕症而遭受的痛苦。

南澳的安樂死法案自 1 月 31 日起生效。

據報道，一名 23 歲的澳洲女子在「難以忍受的極度痛苦」中度過了多年的生活，她根據自願安樂死法案 (Voluntary Assisted Dying）於周三（6月21日）了結自己的生命。





據《阿德雷德廣告》報道，泰爾（Lily Thai）計劃利用今年通過的南澳安樂死法案結束自己的生命。





這位年輕女子說，她期待著擺脫因絕症而遭受的痛苦。





她告訴該報章，她感到「麻木」。





她說：「我知道這對我的家人和朋友來說會有多困難。」





「現在是時候由我選擇適合我的事情。我有一個選擇，那就是平靜地死去。」



除了患有遺傳性的先天結締組織異常(Ehlers Danlos Syndrome)，泰爾還患有自身免疫性自主神經節病，這是一種身體免疫系統攻擊自主神經系統的疾病。





報道說，她已經失去了行走、排便、進食和飲水的能力，但沒有生病，並且自 17 歲起，過去六年的大部分時間都在醫院度過。





她說：「我已經到了無法控制生活中其他一切的地步，我一直依賴父親作為照顧者為我做一切，甚至是最私密的事情。」



甚麼是自願安樂死亡法？

顧名思義，自願安樂死係一個過程，即一個人在自然死亡之前選擇結束自己的生命。





從某種意義上說，它是透過他人「協助」，因為這個人已經患有可能導致他們死亡的疾病，但是使用藥物使死亡提前發生。





如果一個人被批准接受自願安樂死，他們通常可以自願自行施藥致死。在某些情況下，可以由執業醫生用藥。





南澳的安樂死法案自 1 月 31 日起生效，澳洲所有州份均已推出類似的法律。這就是他們的實行的方式。



南澳

根據南澳的法律，泰爾將必須向醫生提出自願安樂死的想法，醫療專業人員只有在患者向他們提出時才能談論該過程。





想要在澳洲合法接受安樂死，需要提出申請，申請者必須年滿 18 歲。





醫療專業人員必須確認患者的患有末期疾病和預期壽命少於六個月，或神經退化性疾病患者的預期壽命少於 12 個月，才能在南澳接受手術。





與其他州份一樣，南澳規定用於導致死亡的藥物可以由病人自行服藥由醫療專業人員用藥。



維州

2019 年，維州成為澳洲首個實施自願輔助死亡法的州份。





就該法案實施前六個月的審查報告發現，儘管目睹親人使用安樂去世會為他們帶來了創傷，但家人和朋友大多對這經歷作出正面的評價。



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西澳

每個州在他們的自願安樂死法案中都有保障措施，以確保那些選擇結束生命的人沒有受到脅迫，他們已經充分地考慮了這個問題，並且頭腦清醒地作出了這樣的決定。





根據 2021 年 7 月在西澳生效的法律，患者必須提出三次安樂死請求，包括一次書面請求，並由兩名醫生評估其資格。



由於西澳是最早引入自願安樂死立法的州份之一，因此要求任何申請進行該程序的人必須在西澳居住滿 12 個月。



昆州

自 2023 年初以來，昆州允許自願安樂死。



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與其他州一樣，昆州規定，接受安樂死的人必須患有某種疾病、病症或病情。





患有晚期、漸進性和末期疾病、病症或病情且生存時間不足一年的人可以提出申請。





這與其他州不同，在其他州，某些情況必須在 6 個月內可能導致死亡，才有資格申請醫療安樂死。



新州

新州去年成為澳洲最後一個通過法律允許患有絕症的人自願選擇結束自己生命的州。





新法律預計將於 2023 年 11 月 28 日生效。



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首都領地和北領地

雖然北領地在1995年短時間內允許所謂的自願安樂死，但政府很快就提出了一項聯邦法案，推翻領地就此事立法的權利。





該法律禁止澳洲領地就安樂死立法，但該禁令於 2022 年底取消。





雖然首都領地計劃努力為自願性安樂死立法，但北領地尚未就此問題做出任何堅定承諾。



塔州

醫生在自願安樂死過程中做出的決定，由不同州的不同機構監督。





在塔州，由醫生所作出的決定，包括考慮患者是否具有決策能力做出決定及是否自願作出，可由自願安樂死委員會進行審查。



以研究取代鮮花紀念泰爾

據了解，泰爾參與了自己葬禮在某些方面的規劃，並請求人們向醫院研究基金會捐款用於紓緩治療研究，而非送花。





雖然南澳衛生局發言人表示不會對具體病例發表評論，但該發言人告訴 SBS 新聞：「安全、方便且富有同情心的自願協助死亡為符合條件的南澳人，提供終結生命的選擇。」





該發言人強調，任何參與自願安樂死途徑的人都可以在該過程的任何階段退出。





在南澳法律實施的首三個月裡，28 位南澳居民獲得輔助死亡許可，其中 12 人死亡，其中一人在未使用輔助安樂死藥物的情況下去世。





他們的年齡從40多歲到90多歲，其中七人是癌症末期，五人患有退化性神經系統疾病。





讀者如欲尋求有關自殺的支援和資料可以聯繫 24 小時在線的Lifeline 以及致電 13 11 14。其他服務包括致電 Suicide Call Back Service 1300 659 467、Beyond Blue 和Kids Helpline（適用於 5 至 25 歲的人）1800 55 1800.



