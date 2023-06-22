【Hello你好嘛？】香港人，你…… 好嗎?

展覽內展出12位來自不同年齡層、不同背景的「離散」香港藝術家，共展出超過20件作品。作品的種類繁多，包含裝置藝術、行為藝術、攝影及音樂等，以不同形式的作品訴說不一樣的香港故事。



LISTEN TO 【Hello 你好嘛！】藉藝術展向「離散港人」問安 SBS Chinese 16/06/2023 11:38 Play

時地不同 人事依舊

「利用我的創作，講香港故事。」





策展人兼參展藝術家Pamela Leung感嘆，自己仍生活在一個自由的空間，擁有言論自由，希望可以籍著自己的藝術作品為不公的事情發聲。



Pamela Leung的裝置藝術作品《上番行人路！》（2023）。 Credit: Frankie Chow Pamela是一位當代跨媒體藝術家，善用現成品在特定展場進行裝置藝術。





而今次的展覽，她展出的2件作品—— 裝置藝術《唔該上番行人路》及霓虹燈藝術《Hello你好嘛》包含她對香港過去幾年的情感。



《Hello你好嘛？》藝術展策展人Rachel Kiang（左）和Pamela Leung（右）。 Pamela及另一位策展人Rachel Kiang表示，希望藉著展覽連結「離散的港人」，給予移民港人關懷和療癒，連結本地的香港藝術家，提供互相交流的平台。



Hello，你好嘛?

到場觀展的市民Zachary表示，來展覽的原因是「有些展品在這裏能看到，但在香港已經看不到了。」



出席開幕禮的參觀者Zachary（左）及婉華（右）。 而市民婉華受朋友邀請到訪，表示霓虹燈《Hello你好嘛》使她印象深刻，「我在展覽逗留了約2小時，此起彼落都聽到大家說『Hello你好嘛』」。





她認為，這個展覽是一個很好的平台讓本地的澳洲人知道香港發生甚麼事，同時是一個契機讓現正身處在澳洲的港人好好思考未來的計劃。



同聲同氣 以廣東話溝通

12位藝術家各自來自不同地方——墨爾本、布里斯本、阿德雷德，甚至是台灣；他們的故事、年齡、性格都不同，但卻一樣擁有香港背景。





每一位的作品都呈現著他們眼中的「香港」，參與這次展覽就如「回家」一樣。





一位來自墨爾本的香港藝術家Scotty So表示，平日工作都是與本地人合作，多以英文溝通。但今次展覽是首次用廣東話交流。





他說：「好似番咗香港做嘢咁，講廣東話，同聲同氣。」





Scotty的作品以六十年代香港名物「紅白藍膠袋」為創作意念。他將一個紅白藍膠袋重新縫製成愛馬仕柏金包的樣式。





Scotty回想當時製作的意念是「因為香港人好鍾意去廣東道排隊買這個名牌的柏金包」。



參展藝術家LOK（左）和Scotty So（右），來自4州的藝術家聚首一堂，進行交流和分享。 LOK，一位來自阿德雷德的藝術家，對於首次與一眾香港藝術家合作亦感到十分榮幸，「好感動自己的作品可以到其他洲份展出，另外可以見到好多香港人，從中獲得共鳴。」





是次展覽中，LOK共展出 2 件作品，都與近年的香港有關。包括《Playground 0》表達「人生就如遊戲」，以四款桌遊表達四種人生，例如最新的2幅作品飛行棋主題——「選擇離開的人」和鬥獸棋主題——「選擇留下來的人」。





以及雕塑作品《Broken into Pieces》由村上春樹的「雞蛋與高牆」啟發。





她指這句說話「對香港人的影響很大」。她在提及雕塑時指：「每個人都是一隻破爛的雞蛋，但是我們的心底裏的根基都真的很鍾意香港。」



受父母啟發 與香港連結

Tammy Law 及 Frankie Chow都是於澳洲長大，但並不影響他們對「香港」的情感。兩人在受訪時都不約而同地提及，「媽媽是我和香港的連結」。





他們的作品都是受到父母的故事和回憶所啟發，雖然從小移民來澳，卻用不同的藝術形式抒發思鄉之情。



Frankie Chow《4000K/ 60-89 HK 》（2023）啟發自母親的故事，使用最接近月亮色溫的燈光，拼砌出母親移民前印象中的香港。 Credit: Frankie Chow 開幕禮當天約有150人到訪，當中包括香港人及本地澳洲人，新州下議院議員Dr. Hugh Mcdermott及香港前立法會成員許智峯亦出席致辭。



新州議員Dr. Hugh Mcdermott（右）及香港前立法會成員許智峯（左）。 Dr. Hugh Mcdermott 接受訪問時表示感到榮幸。「這是一個出色的展覽，特別是香港經歷過往幾年的艱難時刻後。藝術家仍能堅持及發揮自己的才華，完美展現香港及澳洲的藝術特性。」





