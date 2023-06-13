【我不是名人】Natalie 初嘗辛酸滋味 賺錢報考新聞系

在這篇訪問中，Natalie 分享了她的工作假期經歷，以及如何在澳洲墨爾本找到了工作與生活的平衡，同時還能朝着自己的目標進發。





Natalie 雖然對電腦工程興趣不大，但她有份參與的項目，曾奪得大獎。 Credit: Natalie Chau Natalie 讀電腦工程喜歡做 presentation。 Credit: Natalie Chau

橙包裝廠碰到「見死不救」

一提起工作假期，很多人可能會想到在外國打工同時旅行，體驗當地文化。





然而，工作假期的生活也並非事事順心。Natalie 講述了她在位於維州偏遠地區 Mildura 一間橙包裝廠的工作經歷，不僅環境差，休息時間被克扣，甚至在發燒嘔吐時也得不到室友的幫助。



Natalie 在 SBS 錄音師接受訪問。 Source: SBS / Natalie Chau/ Aaron Wan Natalie 的朋友在採集草莓工作中也遇到了不少問題，例如工資不是以最低時薪計算，而是使用草莓又或者其他水果的件數來到計算，在感到不忿的情況下，經常會有員工明目張膽把整箱偷走。





此外，一些工種，如肉類加工廠要求女生打 Q 針 (Q-Feever 疫苗)，但這或會對他們的生育能力構成潛在影響，所以女生選擇到肉廠工作時需要更加慎重。



Natalie 喜歡電影，有時也會在戲中客串。 Credit: Natalie Chau

放棄電腦工程改讀電影製作

Natalie 受家人期望的影響，打消了她本身想做護士的念頭。她順應爸爸意願，改讀電腦工程專業。然而，在參加了一個小組比賽並取得佳績後，她意識到自己的興趣和激情其實並不在這個領域，於是，她毅然決定轉讀自己心儀的科目 — 創意電影製作 (creative film production)。





一場疫情改變人生路

在 Natalie 修讀新聞系時，新冠疫情席捲全球，改變了許多人的人生軌跡。她也不例外。在這段特殊時期，Natalie 來到了澳洲墨爾本，並在這裡努力工作，為賺取學費攻讀自己喜愛的科目 — 國際新聞而奮鬥。



小時候的 Natalie。 Credit: Natalie Chau

嚮往工作與生活平衡

比起於香港，墨爾本的生活節奏較慢，讓 Natalie 很容易便能夠在這裡找到工作與生活的平衡。





她表示，在澳洲，人們更重視生活品質，因此很多人都會在工作與生活之間尋找平衡。這對她來說是一個很大的體驗，也讓她意識到生活不僅僅是工作，還有更多值得珍惜的時光。例如放假的日子可以去不同的市集、不同的藝術館溜達。



Natalie 喜歡墨爾本可以容易找到工作與生活的平衡。 Credit: Natalie Chau 似乎年紀小小的 Natalie，較其他同輩更早認清自己的人生目標。





請收聽這集由溫楚良主持的「我不是名人」。







