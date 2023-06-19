恐成消失的語言：珀斯港媽全力開動 免費開班教授廣東話

在珀斯，港媽自組廣東話班，由淺入深讓小孩有規律學中文，更獲地方政府支持。

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文恩樂（Gladys）於四月開始在珀斯舉行廣東話班。 Credit: Supplied

珀斯—並不是港人熱門移民地，根據澳洲統計局2021年人口普查數據，在珀斯使用廣東話為 0.7%，相較全國平均值 1.2為低。雖然使用廣東話語境不多，但仍無阻港人家長希望孩子學習廣東話的決心。

港媽文恩樂（Gladys）是珀斯廣東話班的發起人。

於2022年6月， Gladys 與丈夫帶同只有半歲的孩子移民珀斯。她憶述與珀斯港媽聊天群組的母親聚會時，發現媽媽們交談時都是用廣東話，但孩子卻只用英文溝通。

Gladys 明白他們不會「無端端講中文」，有些較大的「甚至無法寫出自己的中文名」。曾為中學教師的她因而產生舉辦廣東話班的念頭，希望讓孩子有更多接觸廣東話的機會。

而她的「第一個」廣東話班就是在 4月15日，在 Victoria Park Community Centre 舉行。她透過通訊軟件內的「珀斯媽媽Group」邀請有興趣的父母帶同小朋友一起參加。

在 4 月時，她已成功舉辦兩次廣東話班，每班都有十幾個小朋友參加。

她將孩子按年齡分兩組，一組是2-5歲的學前兒童，而另一組是已在澳洲在學的孩子。

她說：「很多年紀較大的小朋友，他們都聽得懂中文，但向他們發問時，卻以英語回應。」

廣東話班課堂多元化，包括唱中文兒歌、聽音樂做動作、講故事、學寫中文字，亦會畫手工畫，教他們整「晴天娃娃」等。

「有媽媽告訴我，她兩歲半的女兒自那天後，每天早上起床後都要拉著她唱『太陽伯伯』。」

她表示：課堂後，不少家長向她反映，小朋友一齊學習，更加投入。

多元文化獲社區支持

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文恩樂（Gladys）獲Riverton圖書館支持提供場地予開辦廣東話班。 Source: SBS / Supplied
雖然廣東話班是自願發起，而且免費。但由於並無經費，因而家長需自資支付場地租用費。幸運地，這一項活動近日獲西澳東車區坎寧市（Canning ）的 Riverton 圖書館支持，提供免費場地和物資。

她說：「Riverton圖書館本身有和其他語言機構合作，例給韓語協會等，所以很快便接受我們的申請。希望有固定場地後，可以讓孩子更有規律地多講中文。」

從5月底開始，在 Riverton圖書館舉辦一個月兩次的廣東話讀書會，圖書館網站亦有列出有關活動。
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陳曉婷（Mandy）指由於丈夫來自馬來西亞，所以家中以英語為主。 Source: SBS / Supplied
兩孩之母陳曉婷（Mandy）亦是參與廣東話班的家長，她在96年由香港移澳．她表示平日只會在父母家中講廣東話。由於丈夫的馬來西亞背景，家庭內溝通以英語為主。

「我已經不能夠100％講到廣東話，但我不想廣東話成『消失的語言』。」

「我盡量都會和女兒講廣東話，由最初只有我單方面講，到現在她開始會說「奶奶」、「食嘢」、「抱抱」等單字。」

以象形文字帶動小孩興趣　

Mandy 表示：「有次主題是講天氣，例如「晴」字是如何由象形文字演變而來。」

「這是我從未學過，所以我們（家長）都覺得很有趣。」
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利用象形文字引起學生興趣。 Source: SBS / supplied
擁有 15 年教資的前香港中文科教師何姿穎（Wing）亦認同，指首先要令小朋友「唔抗拒」學習廣東話。

她建議如果想小朋友學好廣東話，父母要嘗試將語言融入生活。

她說：「屋企一定要繼續講這種語言，即使他們用英語回答，亦要多播放廣東話的電視節目和歌曲，例如我們在車上會播廣東歌，會打開字幕給他們看和跟住一起唱。」
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前香港中文科教師何姿穎（Wing）亦認同，指首先要令小朋友「唔抗拒」學習廣東話。 Source: SBS / supplied
英國廣東話教育機構「港講廣」負責人方兆允（James）作出提醒。
不要用廣東話用『鬧仔』，盡量不要令小朋友將這種語言和負面的事聯繫在一起。
方兆允（James）
另外，Wing 指自己八歲的女子亦有在網上學習中文及其他外語，她建議：「可嘗試找一些父母可以和孩子一起上的課程，小朋友見到媽媽都學習，大家同步，就不會那麼抗拒。」

「媽媽又可以幫小朋友做筆記，母女之間感覺好sweet。」

她更分享在睡前讀書，培養孩子閱讀習慣的重要性。

Mandy 表示由於珀斯港人之前一向較少，所以沒有人開設廣東話班，更表示「即使要錢她都肯俾」，續言：「即使沒有面授課程，亦會為孩子報讀網上課程，希望他們至少能以廣東話和親友溝通。」

海外港人學習廣東話意識有所提升

方兆允表示，近年海外港人學習廣東話的意識提升，查詢課程的人數有所增加。

機構於一年前曾推出針對大洋洲地區兒童的網上廣東話課程，但於半年前停辦。James說：「預計再過多兩年，隨著小朋友開始出現執筆忘字，或用英語的方法講中文，學習廣東話的意識會更加提高。」

十年間珀斯的廣東話人口增幅逾9％

Gladys 向 SBS 中文表示，選擇移居珀斯的原因是丈夫要到該地研讀博士。她喜歡珀斯生活節奏寫意輕鬆，而且沒其他大城市繁忙，更可能達到工作生活平衡（work-life balance）。

Gladys 指珀斯有很多適合一家人的活動和場地，她提及「90%餐廳都有提供BB椅」，不少餐廳更有有地方讓孩子玩樂。此外，珀斯的氣候甚佳，一年只有很少時間下雨或打雷，多是陽光普照。
The skyline of Perth city seen from riverside of South Perth, Western Australia.
Gladys 表示：珀斯氣候宜人。 Source: AAP
根據澳洲統計局2021年人口普查數據顯示
，廣東話為珀斯第四大語言（除英語外），19,171人會在家中以廣東話為主要語言，比2011年的17,480人，十年間人數增加超過9％。就澳洲整體而言，廣東話同樣亦是第四大語言（除英語外）﹐295,281人會在家中講廣東話為主，比2011年的280,947，增幅約為5%。
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Published 19 June 2023 10:56am
By Hoyi Wu
Source: SBS