【死神難逃？】棺材「復活」老婦終離世 死亡證制度須檢視

婦人的家屬稱，這名從棺木中翻生而令人大為吃驚的婦人最終在醫院離世。

People around the coffin where the Ecuadorian woman was lying when she woke up.

蒙托亞女士的家人表示他們尚未收到當局就所發生的事作出任何醫學上的解釋。

要點：
  • 厄瓜多爾婦人蒙托亞「復活」並敲打棺木。
  • 事發後她被送往醫院，醫生證實她於上周五死亡。
  • 當局成立了一個委員會檢討醫院簽發死亡證的程序。
一名 76 歲的婦人，在本月較早已被宣告死亡，但卻突然從棺木中「翻生」。令人震驚，其家人稱她接受深切治療 7 天後終告死亡。

該婦人的兒子巴貝拉 (Gilberto Barbera Montoya) 向美聯社表示，事發後婦人被送往公立醫院。

醫生表示她於上周五（6月16日）晚離世。

厄瓜多爾衛生部發表聲明，證實蒙托亞 (Bella Montoya) 在接受深切治療一周後死於缺血性中風。

聲明又指蒙托亞一直處於「持久監察」下，但並無提供就此案進行的醫療調查的詳情。
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巴貝拉稱尚未收到當局對所發生事件的任何醫學解釋的報告，並警告說事情「不能一直這樣下去」。

他又說，死者一名姊妹已正式作出投訴，冀找出當初宣告婦人死亡的醫生。
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據報道，蒙托亞在位於基多 (Quito) 西南約 210 公里的巴巴奧約 (Babahoyo) 一家殯儀館的棺材裡5小時後，於 6 月 9 日甦醒並敲打棺木。

蒙托亞是一名退休護士，其遺體現運回同一家殯儀館。其兒子向美聯社表示，她將會於公墓下葬。

該國衛生部上周表示已成立了一個技術委員會，檢討醫院簽發死亡證的程序。
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Published 19 June 2023 9:35am
Source: AP
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