【死神難逃？】棺材「復活」老婦終離世 死亡證制度須檢視

要點： 厄瓜多爾婦人蒙托亞「復活」並敲打棺木。

事發後她被送往醫院，醫生證實她於上周五死亡。

當局成立了一個委員會檢討醫院簽發死亡證的程序。

一名 76 歲的婦人，在本月較早已被宣告死亡，但卻突然從棺木中「翻生」。令人震驚，其家人稱她接受深切治療 7 天後終告死亡。





該婦人的兒子巴貝拉 (Gilberto Barbera Montoya) 向美聯社表示，事發後婦人被送往公立醫院。





醫生表示她於上周五（6月16日）晚離世。





厄瓜多爾衛生部發表聲明，證實蒙托亞 (Bella Montoya) 在接受深切治療一周後死於缺血性中風。





聲明又指蒙托亞一直處於「持久監察」下，但並無提供就此案進行的醫療調查的詳情。



巴貝拉稱尚未收到當局對所發生事件的任何醫學解釋的報告，並警告說事情「不能一直這樣下去」。





他又說，死者一名姊妹已正式作出投訴，冀找出當初宣告婦人死亡的醫生。



據報道，蒙托亞在位於基多 (Quito) 西南約 210 公里的巴巴奧約 (Babahoyo) 一家殯儀館的棺材裡5小時後，於 6 月 9 日甦醒並敲打棺木。





蒙托亞是一名退休護士，其遺體現運回同一家殯儀館。其兒子向美聯社表示，她將會於公墓下葬。





該國衛生部上周表示已成立了一個技術委員會，檢討醫院簽發死亡證的程序。







