普京反駁非洲領袖團斡旋停火建議

來自塞內加爾、埃及、贊比亞、烏干達、剛果共和國、科摩羅和南非等國組成的非洲領袖代表團，就俄烏戰爭調解斡旋，希望達成停火協議。非洲領導領袖代表團向俄羅斯提出了一系列建議，包括「建立信任措施」。





在科摩羅、塞內加爾和南非領導人先後陳述意見，普京打斷講話並質疑發言有前設。他又指未曾拒絕與烏克蘭談判，但前提是任何和平協議都必須承認「新現實」，這意味著對烏克蘭五個省份的聲明吞併。



非洲各國領袖與俄羅斯總統普京的會面，未有取得重大進展。 Credit: PAVEL BEDNYAKOV/HOST PHOTO AGENCY/RIA NOVOSTI/SPUTNIK HANDOUT/EPA 普京稱，莫斯科方面「願意與任何希望在公正原則、承認各方合法利益基礎和建立和平的人，進行有建設對話」。俄羅斯外交部表示，莫斯科方面與非洲領袖團提出的「主要觀點」是一致的，但克里姆林宮發言人稱，要實現是「困難的」。





自國際刑事法院在三月份對普京提出戰爭罪指控（他予以否認）以來，作為法院成員國的南非處於尷尬的位置，如果普京一踏足南非，他們有義務逮捕他。



烏克蘭總統澤連斯基向非洲領袖團表示，俄羅斯要從撤出佔領區，談判才有意思。 Source: ABACA / Ruslan Kaniuka/Ukrinform/ABACA/PA/Alamy 領袖團於星期五（16日） 與烏克蘭總統澤連斯基會面，澤連斯基指，和平談判需要俄羅斯從佔領的烏克蘭領土撤出軍隊，而俄羅斯方面表示沒有商量餘地。

