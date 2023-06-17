【兩分鐘派一張「牛肉乾」】 邊個州份超速罰單數量「暫時領先」？

據澳洲各地的數據顯示，新州的駕車者，在 2022 年收到的超速罰款數量，是所有州或領地中最高，交通違規次數高達 1,053,321 次，即平均幾乎每分鐘兩、就有司機收到交通違規罰單。





但其實，維州亦可能會迎頭趕上，事關去年頭三季，維州已共發出 923,206 次超速罰款通知，官方表示，暫時未有 2022 年最後三個月的數據。





按季度平均數量推算，維州去年可能有望發出共超過 115 萬的超速罰款。昆州（912,515 ）和西澳（843,593 ）的相關數字同樣驚人。





據7號台收集的數據亦顯示，除了罰款次數外，數據還表明，澳洲司機因為低度超速（超速約1至15公里)而受罰的比例最高。



在這一類別，新州同樣暫時領先，當地司機開車時速超速 1 公里至 10 公里而被罰128 元的罰單，多達 877,000 多宗。





維州的數字也很高，未計算10 月、11 月和 12 月的數字，當地超速 10 公里小時以內而被發現的個案有 711,941 次 。





昆州超速小於每小時10 公里而被罰的個案，亦有 578,000 多次，西澳超速每小時 9 公里以內而被交通相機拍攝到的個案，則有 546,739 次。





據 5 月的一項民調亦顯示，有三分之一的澳洲人承認在過去 12 個月內曾超速駕駛，其中嬰兒潮一代(Baby Boomers ) 的比例最高達38%。





相比之下，Z 世代司機 (27%) 超速人數最低，而 X 世代 (32%) 和千禧一代 (28%) 介於兩者之間。



