【人肉霸車位】澳洲法律管不管？出意外哪方責任更大?

有雪梨司機早前在Reddit上貼文討論有關【人肉霸車位】問題，並在援引新州交通法例第 236 條，指出【人肉霸車位】的做法已明顯犯法。





「第 236 條規定，行人不得通過在司機的路徑上移動而造成交通危險。」





但網友很快指出該規定有模棱兩可之處，有人強調了立法中的一個子條款，該條款使該規則更難解釋。





「看看規則的第七節規定：道路包括任何路邊及中間地帶、班馬線或交通島，但不包括任何其他與道路相關的區域。」









新州律師陶建文在接受本台問訪並解釋有關法例時，他強調每個州份交通法例都是大同小異，而新州交通法及簡易程序治罪條例下，【人肉霸車位】均被定義為「違法行為」，其罰則也不輕。





「道路法的原則是保障安全，若有人站在車位上（阻礙其他人泊車)，對自己或是他人已經構成危險。」





「新州交通法例第236條的確已清楚例明，任何行人都在路上不失已任何方式構成交通危險，當中括弧2的條文指，任何途人亦不能在不合理的情況下阻礙駕駛者的路徑。」





「若有人犯法，這兩條罪的最高刑罰可以高達20個罰款單位—即$2200。」





「在新州、我們還有另外一條法律英文叫summary of offences act— 在香港被譯成簡易程序治罪條例，當中的第六條亦寫明任何人不能在沒有合理理由下，故意阻礙行人、車輛或船隻在公眾空間中自由運行。」





「若任何人在泊車位上阻礙其他人合理使用車位的話，除了有機會觸犯交通法例第 236 條外，亦有機會觸犯簡易程序治罪條例的第六條...其罰則只是四個罰款單位($440)，主要視乎檢控方決定以哪一條條例作出控告。」









陶律師亦指，除了馬路外，人肉霸車位的行為在私人停車場等空間亦同樣受法律規管。





「在新州交通法例的第11及12條，以新州而言，道路的定義基本上是開放給公眾使用或可以駕駛的路面。」





「或者以簡易程序治罪條例而言，其定義就會更加廣闊—即你不能在任何公眾空間對交通造成干擾。」





「因此，對這兩條法例（新州交通法例第236條及簡易程序治罪條例第六條)一個比較適合的解讀，是兩條法例同時適用於公共及私人的道路。」





「即是說，即使你在一個商場內的泊車位作出同樣行為，你亦有機會在這兩條條例下入罪。」





不過，若有人以人肉霸車位的方式與司機爭持，一旦不幸釀成意外亦並不代表司機無需付上法律責任。





「好視乎司機是否畜意為之，若司機畜意用汽車撞人，這是很嚴重的罪行—最高刑罰可被判謀殺，即使受傷程度較輕，司機仍然會有法律上的責任。」





「在簡易程序治罪條例的第11(H)的條文亦明言，任何駕駛者不能以汽車(或船隻)在任何公共地方對任何人作出恐嚇。」





「假設在人肉霸位的情況下，若司機向對方指，『若你再不走開我就會用車撞死你』，甚至再踏二下油門，這樣就已經有很大機會觸犯第11(H)條，最高刑罰可達$660罰款。」





「這已算是較輕的罪名，因為在新州道路交通條例(Road Transport Act 2013)的第113條列出更嚴重的罪行—瘋狂駕駛（Menacing Driving），禁止有人用汽車對他人作出恐嚇，犯法者的最高的可高達30個罰款單位($3300)。」





「再嚴重一點，若司機故意用車撞向對方，甚至有機會被判謀殺或誤殺，視乎司機當時的心理狀態，或者視乎對方是否有對其作出挑釁性的行為，這些都是刑事罪方面。」





「當然若司機故意用車撞人，對方亦可以入禀，從民事上向你索贘。」





即使在這樣的情況下，陶律師亦指，進行人肉霸位的一方，亦同樣會因新州交通法例或簡易程序治罪條例而被控告及入罪。





「好多時，爭拗的雙方，可以各自亦觸犯法例。」



