【人肉霸車位】澳洲法律管不管？出意外哪方責任更大?

download (3).jpg

美國紐約法拉盛 (Flushing) 數年前發生一宗「生人霸車位」事件，過程被汽車鏡頭拍下，在網上引發熱議。

下載 SBS Audio 應用程式

其他收聽方法

【人肉霸車位】在澳洲似乎越來越常見，早前有澳洲人在網上討論有關問題後，除了不少人表示曾為受害者外，亦有人指澳洲相關法例含糊。到底對於【人肉霸車位】問題，澳洲是否有清晰的法律指引？一旦不幸因霸車位的爭執而出意外，哪一方責任會更大?

有雪梨司機早前在Reddit上貼文討論有關【人肉霸車位】問題，並在援引新州交通法例第 236 條，指出【人肉霸車位】的做法已明顯犯法。

「第 236 條規定，行人不得通過在司機的路徑上移動而造成交通危險。」

但網友很快指出該規定有模棱兩可之處，有人強調了立法中的一個子條款，該條款使該規則更難解釋。

「看看規則的第七節規定：道路包括任何路邊及中間地帶、班馬線或交通島，但不包括任何其他與道路相關的區域。」

相關新聞

【邊個啱？】生人霸車位指罵司機「野蠻」(有片)


新州律師陶建文在接受本台問訪並解釋有關法例時，他強調每個州份交通法例都是大同小異，而新州交通法及簡易程序治罪條例下，【人肉霸車位】均被定義為「違法行為」，其罰則也不輕。

「道路法的原則是保障安全，若有人站在車位上（阻礙其他人泊車)，對自己或是他人已經構成危險。」

「新州交通法例第236條的確已清楚例明，任何行人都在路上不失已任何方式構成交通危險，當中括弧2的條文指，任何途人亦不能在不合理的情況下阻礙駕駛者的路徑。」

「若有人犯法，這兩條罪的最高刑罰可以高達20個罰款單位—即$2200。」

「在新州、我們還有另外一條法律英文叫summary of offences act— 在香港被譯成簡易程序治罪條例，當中的第六條亦寫明任何人不能在沒有合理理由下，故意阻礙行人、車輛或船隻在公眾空間中自由運行。」

「若任何人在泊車位上阻礙其他人合理使用車位的話，除了有機會觸犯交通法例第 236 條外，亦有機會觸犯簡易程序治罪條例的第六條...其罰則只是四個罰款單位($440)，主要視乎檢控方決定以哪一條條例作出控告。」

相關新聞

泊車車頭方向錯誤被罰款？網民質疑：泊在馬路外應無任何限制

【黃色線有泊車位】黃金海岸旅遊區 交通標記遭網民質疑

違泊傷殘車位陋習成風 殘奧運動員籲 「說不」


陶律師亦指，除了馬路外，人肉霸車位的行為在私人停車場等空間亦同樣受法律規管。

「在新州交通法例的第11及12條，以新州而言，道路的定義基本上是開放給公眾使用或可以駕駛的路面。」

「或者以簡易程序治罪條例而言，其定義就會更加廣闊—即你不能在任何公眾空間對交通造成干擾。」

「因此，對這兩條法例（新州交通法例第236條及簡易程序治罪條例第六條)一個比較適合的解讀，是兩條法例同時適用於公共及私人的道路。」

「即是說，即使你在一個商場內的泊車位作出同樣行為，你亦有機會在這兩條條例下入罪。」

不過，若有人以人肉霸車位的方式與司機爭持，一旦不幸釀成意外亦並不代表司機無需付上法律責任。

「好視乎司機是否畜意為之，若司機畜意用汽車撞人，這是很嚴重的罪行—最高刑罰可被判謀殺，即使受傷程度較輕，司機仍然會有法律上的責任。」

「在簡易程序治罪條例的第11(H)的條文亦明言，任何駕駛者不能以汽車(或船隻)在任何公共地方對任何人作出恐嚇。」

「假設在人肉霸位的情況下，若司機向對方指，『若你再不走開我就會用車撞死你』，甚至再踏二下油門，這樣就已經有很大機會觸犯第11(H)條，最高刑罰可達$660罰款。」

「這已算是較輕的罪名，因為在新州道路交通條例(Road Transport Act 2013)的第113條列出更嚴重的罪行—瘋狂駕駛（Menacing Driving），禁止有人用汽車對他人作出恐嚇，犯法者的最高的可高達30個罰款單位($3300)。」

「再嚴重一點，若司機故意用車撞向對方，甚至有機會被判謀殺或誤殺，視乎司機當時的心理狀態，或者視乎對方是否有對其作出挑釁性的行為，這些都是刑事罪方面。」

「當然若司機故意用車撞人，對方亦可以入禀，從民事上向你索贘。」

即使在這樣的情況下，陶律師亦指，進行人肉霸位的一方，亦同樣會因新州交通法例或簡易程序治罪條例而被控告及入罪。

「好多時，爭拗的雙方，可以各自亦觸犯法例。」

除了人肉霸位，若有人以拖車(trailer)、休旅車(Caravan)、遊艇，甚至其他物品霸佔路邊停車位又是否違法？更多詳情請留意足本錄音。

相關新聞

【泊錯殘障人車位？】雪梨女司機被罰572元

澳女因一個澳洲「女性」常做行為 被罰$1078

分享

Latest podcast episodes

HK Stock Exchange

恒指「四連跌」香港整體進出口貨值均錄得按年跌幅

SBS Chinese News

SBS 中文新聞 （5月30日）

Apple's senior vice president of software engineering Craig Federighi talking about new software features in iOS 16

專家拆解為何更新蘋果iOS 16.5後勁耗電

Narendra Modi and Anthony Albanese in front of the Sydney Opera House illuminated in the colours of the Indian flag

澳印宣布移民協議 冀吸印度專才