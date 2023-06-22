【移民澳洲】入籍申請費七月起「根據通脹」上調一成

聯邦內政部宣佈，將在新一個財政年度上調公民入籍的申請費用，「以反映審批申請的成本」。

An Australian citizenship recipient poses for a photo after a citizenship ceremony on Australia Day in Brisbane, Thursday, Jan. 26, 2017. (AAP Image/Dan Peled) NO ARCHIVING

七月一日起，申請成為澳洲公民的費用將會上調。 Source: AAP / AAP(Dan Peled) NOARCHIVING

新收費將適用於在 2023 年 7 月 1 日澳洲東部標準時間午夜 12 時或之後遞交的所有公民入籍申請。政府表示，此舉是根據一貫做法，在每年 7 月 1 日基於消費者物價指數 (consumer price index; CPI) 調整申請費用。

屆時，透過獲授予公民資格 (citizenship by conferral) 一般類別 (general eligibility) 途徑申請入籍的申請費用將由目前的 $490 上調至 $540，增幅為 10.2%。

合資格養老金福利卡持有人或其照顧的 17 歲或以下兒童，申請費用為 $75，較目前的 $70 上漲 7.1%。
透過獲授予公民資格的其他類別 (other situations) 途徑申請入籍的費用為 $330，上述合資格福利卡持有人的費用為 $40，增幅分別為 10.0% 及 14.3%。

至於透過血統獲得公民資格 (citizenship by descent) 途徑申請入籍的費用，則由目前的 $315 上調至 $345，增幅為 9.5%。若有兄弟姊妹同時申請入籍，第二名申請人在內的其他申請人所需費用為 $145，較目前的 $130 增加 11.5%。
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與此同時，放棄澳洲公民身份的申請費用將由目前的 $265 上調至 $290；恢復公民身份的申請費用則由目前 $210 上調至 $230。

至於申請澳洲公民身份證明書的費用，則為 $265，較目前的 $240 增加 10.4%。但由於自然災害而導致證明書遺失或損毀，申請新一份證明書將毋須收費。

費用調整當晚網上系統將暫時停用

在費用調整當晚，內政部的 ImmiAccount 網上申請系統將進行系統維護，當局建議民眾留意系統暫時停用的時間。

當局表示，系統將由 6 月 30 日澳洲東部時間晚上 9 時至 7 月 1 日正午 12 時進行維護，使用者屆時可能無法使用 ImmiAccount 的網上申請系統。

當局強調，申請費用的金額是以申請遞交的時間為準。若在 7 月 1 日午夜 12 時後遞交申請，就將須繳交新收費，並與申請人何時開始填寫表格無關。

政府指：「我們收到你的申請表格以及費用，方視申請為已遞交。」
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Published 22 June 2023 11:22am
By Winmas Yu
Source: SBS