全球智商排名出爐：前六名盡在亞洲

總部設在美國加州的「世界人口綜述」組織 (World Population Review)，每年均會更新全球人口動態資料，供各地政府及機構作為制定公共政策及資源分配的重要參數。這項全球平均智商數據的由來，是依據學者李察林恩 (Richard Lynn) 和格哥利貝克 (Gregory Becker) 在 2019 年的一本著作《各國智商》(The Intelligence of Nations)。





今次「世界人口綜述」的報告指出，全球平均智商分數差異很大；而且帶出十分重要的訊息：智商不是衡量智力的唯一方法。評分指標包括每個國家及地區的學術成就 (包括發佈學術論文的質素和數量) 、學生的考試成績、引入新數據技術的可能性，甚至是獲得國際學術殊榮例如諾貝爾獎的數量等等。將所有統計的大數據結合起來，前 10 名得分最高的國家分別是：日本 (106.48) 、台灣 (106.47)、新加坡 (105.89)、香港、中國、南韓、白俄羅斯、芬蘭、列支登士敦，而荷蘭及德國同樣得第十位。





報告更指出，日本民眾識字率高達 99%；而且日本人的性格普遍上較勤奮、自律，公民意識高、重視生活和實務上的細節。該國在科技、工程與醫藥發展等方面亦是領先各國，故得分最高。至於台灣民眾的識字率也有 96.1%，代表社會重視教育與求知，此外，台灣的科技產業發達，促成經濟進步。發展迅速，尤其是經歷過去三年新冠疫情後，向全球證明了台灣醫療産業和科研的質素。





值得觀察的一個亞洲國家就是菲律賓。她在全球 199 個國家和地區中排名第 111 位，平均智商為 81.64，低於全球平均值，這排名結果在該國引發關注。菲律賓衛生部表示，營養不良是導致平均智商偏低的關鍵因素！菲國教育部則稱，教育單位將通盤檢討，包括在假期推出「學習營」，以改善基礎教育品質，以及研究是否需要對學生的營養攝取採取輔助措施。菲律賓有本地媒體發表社論指出，產前護理和營養不良是導致低智商的關鍵因素。聯合國人口基金 (United Nations Population Fund; UNFPA) 報告指出，14% 的菲律賓孕婦懷孕期間，沒有進行定期檢查和其他必要的醫療護理，嬰兒出生後很可能營養不良，影響智力發育。亦有教育心理學家表示，過去菲律賓人平均智商是 86，下降是因為教育品質出了問題，學校只注重背誦，欠缺對批判思考和語言能力的培養。菲律賓心理學家卡利帕拉指出，先天腦部發展不足，可以透過後天教育補強。重點是一個人的智商並非固定的，其實可以透過對腦部的刺激，提升智商。





由於並非每個國家的公民都有參予他們的智商測試，樣本難免有爭議性。所以，亦有質疑此排名能否反映每個國家的真實平均智商？還是只能粗略表明哪些國家擁有「最聰明的人口平均數」呢？





