在澳洲搵工兩年「失去希望」 一個電話改變了她的人生

要點： 澳洲宜家傢俬（IKEA Australia）在難民周（Refugee Week）確認，將永久實施「難民就業」試點項目。

研究人員表示，雖然僱用難民依然存在障礙，但可以克服。

該公司呼籲其他澳洲企業僱用難民。

2018年，諾里（Zeynab Noori）以難民身份抵達澳洲，當時她對需要多久才能「真正安定」並無概念。





作為哈札拉族人，佢的家庭由阿富汗逃到伊朗，然後在阿德雷德定居。





諾里（Zeynab Noori）表示：「在伊朗，我們一直被歸類為二等公民，而我認為我們更不如二等公民，因為我們在（伊朗）沒有最基本的權利。」





「例如，作為（伊朗）的阿富汗人，我們並無有效的伊朗身份證，所以被禁止用自己的名字買電話 Sim 卡。 」



諾里（Zeynab Noori）表示她對於回饋社會與幫助其他難民融入工作場所感到滿意。 Source: Supplied / IKEA Australia 她認為在澳洲的最初幾年是艱難的，面對好多挑戰，例如學習英文及如何獲得歸屬感等。





諾里表示：「我來到澳洲時，在最初的「蜜月期」，感覺一切十分新鮮與令人興奮。但之後，文化衝擊開始襲來。」





「你開始質疑一切——『我為何會來到這裡？』」





「歸屬感不會即時產生，自己顯得格格不入。」





諮里在高中畢業後開始尋找工作。她在兩年內提交多份工作申請，但並不成功，她更形容「失去了希望」。





然而，一個電話改變了她的命運。專門為難民尋找就業機會的機構 Community Corporate 為她成功尋找了在宜家（Ikea）的一個工作機會。





而當時宜家正在推行一個新的難民試點計劃，但只有兩個月的時間。





諾里完成培訓計劃，之前獲得繼續工作的機會。。三年後，由物流部門調到銷售部門，更遷往雪梨。





有了穩定的工作之後，她對生活的觀念完全改變。





「這個大改變影響了我地社會中的表現方式及與他人交流的方式，使我的自信心大增。另外，有了穩定的收入之後，我才兜售自己站穩了腳。





諾里表示，她的未來是「光明的」。她將在 8 月開始攻讀藝術學位。作為哈札拉族人，這是她在伊朗無法實現的夢想。





她說：「在澳洲生活了五年之後，我終於覺得自己來對了地方。在這裡，我可以真正追求我的學業及全身心投入其中。」



波普（Harriet Pope）是宜家「新難民工作」試點計劃的負責人，負責監督這個計劃。他表示呢個計劃的效果已經「超出預期」，將會成為一個永久性計劃。





在難民同期間，波普確認公司作出的決定，他表示：「這個計劃有80%的結業學員繼續在我們公司工作。我們有強大的商業論證將佢設為永久性計劃。」





他表示，在這個試點計劃中，三年內的結業學員達到186人，超過原定180人的目標。而新的僱用計劃將在下周開始。目前他們正在制定類似目標，以確保效益持續。





波普表示，這個試點計劃的成果顯示其他澳洲企業都可以仿傚。





他表示：「這是對我們工作場所及社會的一項投資。我們鼓勵其他公司開始行動，否則你們將錯過一個絕佳機會。」



呼籲其他企業仿傚

自 2019 年以來，來自 Humans Like Us 組織的 Selena Choo 一直在領導一項倡議，希望僱主聚集一起，分享如何在自己的企業內推出難民就業計劃。





自 2019以來，Australian Employer Network for Refugee Inclusion的成員每年舉行四次會議。





Choo 女士表示：「我開了約16次圓桌會議，參與人數已經超過250人，涉及100多個僱主，其中包括11間社會企業。」



她表示，在很多工作場所都可以看到難民就業計劃，包括澳新銀行（ANZ）、Woolworths、新州民政部（Service NSW）及澳洲郵政（Australia Post）。





關鍵因素係社區團體、社會企業同難民安置機構的參與。





Choo女士講：「澳洲業界可以為難民就業做好多事。」





「我不斷聽到有人說。有些人獲得工作，生活亦因此改變，而且對他們的同事及組織都產生連鎖效應。」





根據澳洲家庭研究所（the Australian Institute of Family Studies）的數據，只有 6% 的難民在抵澳的六個月內找到工作，這個數字兩年之後上升到近25%。





斯庫德拉雷克（Betina Szkudlarek）教授一直研究澳洲企業在接納難民就業進一步安排方面所面臨的障礙。





斯庫德拉雷克表示，挑戰因素包括對達到目標的擔憂，以及尋找能夠將公司需求同難民人才庫相匹配的服務提供者。



斯庫德拉雷克（Betina Szkudlarek）教授一直研究澳洲企業在接納難民就業面對的障礙。 Source: Supplied / Betina Szkudlarek 她表示，當已經開始實施難民就業計劃的僱主認為障礙比實際情況大得多時，往往就會出現認知差距。





「例如，僱主可能唔知道難民會來到澳洲。一旦他們透過聯合國難民署的計劃獲得認可，他們就成為永久居民，擁有合法工作的權利，（他們）通常都具備豐富的工作經驗、資格證書等等。」





斯庫德拉雷克表示，在消除難民獲得持續工作的結構性障礙方面，仲有很長的路要走。





「我們建議僱主（無論係大型企業或是小型企業）由細規模開始。僱用一、兩個人，再檢討情況如何，這真是一個最初的起點。」。





周二（6月20日）——世界難民日，非牟利組織 Settlement Services International 發佈一份報告，採納來自50名專家的意見，並建議到 2025 年需採取的五項行動，以促進難民就業，同時「為澳洲經濟增收數十億澳元」，同時填補技能缺口。





難民周為6月18日至6月24日。







