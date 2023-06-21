【炸雞定老麥？】有連鎖快餐店食品狂加價25% 被指通脹暴利趁火打劫

有最新分析顯示，肯德基 KFC 連鎖快餐店中加價最多的品牌。





據 衛報報導 ，快餐店肯德基 KFC 的食品加價幅度比其競爭對手麥當勞更快，一些受歡迎的食品價格高達 25%。





食品價格上漲的幅度高於通脹率，自去年 6 月以來，肯德基Zinger 漢堡套餐的價格從 8.95元上漲至 10.95 元，漲幅達 22%。而一包 6 件的小雞塊價格更上漲了 25%，達到 7.45 元。





瑞銀進行的分析發現，雖然肯德基的單項食品和套餐的價格上漲速度更快，但仍比其競爭對手麥當勞的同類商品便宜。





總體而言，肯德基的價格在過去一年平均上漲了 14.7%。而自 8 月以來，麥當勞的食品價格上漲了 8%。





不斷上漲的食品價格受到大眾密切關注，有分析指，一些食品製造商和零售商利用疫情和隨後的生活成本危機，不僅有更高的銷售量，還增加銷售利潤。





有人批評這是「通脹暴利」趁火打劫。





據分析，在六種快餐食品中，肯德基的定價目前比麥當勞同類產品平均便宜 6%，比在一年前，肯德基的食品比麥當勞便宜 18%。





日前，瑞銀的另一項分析亦發現，澳洲主要超市的商品價格上漲率創新高，增幅更加高於去年的通脹。





分析對澳洲超市Coles 和 Woolworth 的 6 萬種食品雜貨的網上價格作出追蹤，發現在截至 4 月的 12 個月間，價格上漲了 9.6%。



