數十秒奪一歲嬰命 悲痛父母籲小心家中背包：你無法想像後果

最近不少媒體報導一則罕見悲劇，一對父母只是看少幾十秒，他們可愛的14個月大女兒眨眼間送命。





據 英媒報導 ，這對住在蘇格蘭的夫婦漢娜（Hannah）和康納 （Connor Macphee）痛失小女兒米婭（Mia）後，呼籲所有父母別忽視家中的掛在門把上或椅子上的手袋或背包之類的東西。





Mia 可愛活潑，是家中的掌上明珠。她的13歲哥哥艾力（Alex）和8歲的雅各（Jacob）非常疼愛小妹妹。一家人從未想過會失去小寶貝，以為還有很多年的時光。



Mia 可愛活潑，是家中的掌上明珠。一家人從未想過會失去小寶貝，以為還有很多年的時光。 Credit: Press and Journal UK 媽媽漢娜說：「米婭喜歡吸引別人注意。她的笑聲具傳染力，雖然她只會說『媽媽』和『爸爸』，但我們已經習慣她突然的尖叫聲。」





「當她突然安靜下來，我們知道出事了。」





當時，漢娜和康納只在廚房裡待了幾分鐘，悲劇就發生了。





小女兒米婭被一個掛在門把上的小背包肩帶纏住了。





爸爸康納看到馬上為女兒解開纏住她的肩帶，並大喊漢娜。媽媽漢娜抱起女兒，為她在地板上開始進行心肺復甦，康納隨即報警。





在一片混亂中，鄰居、警察和直升機救護隊紛紛趕到。14個月大的米婭缺氧了一段時間，被急忙送往醫院，並被戴上呼吸器，父母被告知她可能無法撐過去。





住院四天後，米婭的生命指數開始有所改變，父母知道時間不多了。





傷心的父母在床上陪伴小女兒，感受她逐漸離去，直到她的心臟停止跳動。





漢娜和康納說：「我們與她一起入睡，那是我們與小女兒最後一次真正相處的時光。」



父母痛失小女兒米婭（Mia）後，呼籲所有家庭別忽視家中的掛在門把上或椅子上的手袋或背包之類的東西。 Credit: Press and Journal UK 他們提醒其他父母，要注意即使是家中最普通的家居用品，也可能為小孩帶來危險。





「我們甚至沒想過一個掛在門上的背包會帶來這樣的後果。」





家裡有門把或椅子上掛著的手袋或背包之類的東西，最容易被忽視。只需10秒，小孩就會被纏住勒至昏迷，再過幾分鐘或出現腦死亡等嚴重情況。



一個與涉事相似的背包。 Credit: Press and Journal UK 這是一個與涉事相似的背包。



