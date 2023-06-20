兩個半月大幼嬰托兒所「遭抓傷」 前業內人士籲家長慎擇

要點： 被抓傷嬰兒的母親表示，孩子面部的傷口已「基本痊癒」，但仍留有疤痕。

一位華人家長向 SBS 中文表示，自己的孩子曾在托兒中心被咬傷。

有曾從事托兒所的人士建議，家長在選擇托兒所時要實地考察，不能自著眼其評分。

上星期，一名十個星期大的嬰兒在墨爾本一間托兒中心「被抓傷」，當時一幅顯示其面上出現多條見血抓痕的相片，引發不少家長及公眾關注。





事件中不願透露姓名的嬰兒母親向 SBS 中文表示，目前孩子已由自己在家照顧，希望等到孩子「有能力保護自己」再考慮送到托兒中心。





她表示，自己當初是經熟人推薦選擇了這間位於墨爾本市中心、名為 Only About Children (OAC) 的托兒所。而經過這次事件後，自己「很難信任」新的托兒所。





她說：「至少 (等) 寶寶有保護自己的能力、會說話，(送到托兒所) 就放心得多。」





目前，孩子面部的傷口已「基本痊癒」，但還留有疤痕。她續指：「慶幸他還很小，不會對他造成心理創傷，這是不幸中的大幸。」





這位母親表示，事發後自己曾考慮過使用法律手段追究責任。但在諮詢律師意見後，她意識到走法律程序比想像中更困難。





「(我們的) 心理創傷是需要六個月的治療去證明，這實在是很有壓力的，要一直被輿論壓力圍繞著和不斷提起這件事。」



此前，一名十個星期大的嬰兒在墨爾本的一間托兒中心「被抓傷」。 Credit: 7 News OAC 托兒中心行政總裁利爾蒙斯 (Anna Learmonth) 在回覆 SBS 中文查詢時發表的一份聲明指：「我們很欣慰獲悉，這名嬰兒現已完全痊癒。」





OAC 在聲明中證實事件，並表示 OAC 及維州教育廳隨後對事件的調查中，雙方均判定「抓傷事件屬意外」。





聲明指：「OAC 證實，當時有工作人員當值，共有四名嬰兒在托兒中心接受照顧。」





澳洲本地規範兒童學前教育及照顧標準的《國家質素框架 (National Quality Framework) 》，規定了兒童教育和照顧服務的資格要求，以及教育工作者及兒童的比例要求。





在全國所有州及領地，對於 0 至 24 個月大的嬰兒，教育工作者對孩子的比例必須為 1:4。





OAC 在聲明中表示，已經在換尿片的程序中，額外增加了一名教育工作者當值。



家長：孩子受傷「無法避免」

在中文社交媒體小紅書上，不止一位在澳華人家長曾發表貼文，聲稱自己的孩子在托兒中心受傷。





現居墨爾本的 Coco Guo 向 SBS 中文表示，去年 9 月，她年僅三歲的兒子聲稱自己在托兒中心被咬傷，並「正確指出」了咬痕的位置。



我一抽起他的衫袖，就看到咬痕。 Coco Guo

Coco Guo 說，這不是兒子第一次在該間托兒所受傷。此前，她曾多次收到學校發來的意外報告，因為「吃了其他孩子的食物造成過敏、打架、碰撞」等原因。



Coco Guo 說，孩子在同一家托兒中心多次受傷，但交涉無果。她只能選擇一間新的托兒中心。 Credit: Coco Guo Coco Guo 說，在她把孩子被咬傷的事件投訴至托兒中心管理層及教育廳都沒有得到讓她滿意的處理結果後，她只能為兒子轉到另一間托兒所。但她表示，仍會擔心孩子在新托兒中心的安全問題。





她說：「說真的，(不受傷) 真的很難。孩子無法避免，老師也難免疏忽。」





續指：「所以選擇 (托兒所) 的時候，更要注重硬件設施是否安全、老師精神狀態、分配比例，還有事後處理方法。」



在澳洲如何選擇托兒中心？

曾從事幼教七年的兩歲孩子母親 Wendy Sun 強調，在選擇托兒中心時，家長一定要實地參觀，才能最真實地感受托兒中心的氣氛，而不能單單依靠文字的描述及其他人的評分。





她向 SBS 中文表示，在參觀時，家長除了要注意托兒中心的環境衞生、是否有廚房、玩具的擺放外，亦要留意老師和小朋友之間的互動。





她說：「老師在和小朋友說話的時候是不是蹲下來…… 特別是在小朋友調皮搗蛋的時候，老師是直接過去站著教育小朋友，還是蹲下和小朋友講道理。」





她補充，孩子放學後的表現可以作為判斷托兒中心是否令人滿意的標準之一。





她說：「假如我 (小朋友) 在這個幼兒園過得很開心，你接他的時候他就是開開心心、蹦蹦跳跳。」



Wendy Sun 的女兒今年兩歲半。她自 15 個月大開始，每星期有五天都會在托兒中心渡過。 Credit: Wendy Sun Wendy Sun 說，假如小朋友在托兒中心受傷，中心有責任第一時間與家長溝通，並提交事件記錄 (Incident Record)。





她提醒家長，在拿到事件記錄時，需要額外注意兩點。





她說：「第一，你一定要注意事件記錄上面給予的解釋，與老師在電話通話中說的解釋是否一致。」





「第二，你要在事件記錄上找到有沒有目擊者。因為在正常情況下，老師是不可以單獨一個人在一個封閉的區域跟小朋友在一起。」





儘管很熱愛幼教這個職業，考慮多種因素後，Wendy Sun 今年選擇了轉行。她表示，幼教要面對和處理的東西既眾多且複雜。她說：「壓力很大，承擔的責任也很重。」





「幼兒園是一個需要強大愛心和強大信念支撐著，來讓你走下去的地方。」





續指：「我覺得能留在這個崗位上的老師真的都很不容易。但是當然，在某些方面，我們的監管還是需要加強的。」



瀏覽更多最新時事資訊，請登上 SBS 廣東話 Facebook 專頁 MeWe 專頁 Twitter 專頁 Telegram 頻道 。