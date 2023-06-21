【買咗Powerball未？】教你如何提高中獎機會！

本周四（6月22日）晚上開獎的第1414期強力球（Powerball）頭獎數目已升至令人矚目的1億元。





這將是 今年澳洲最高的彩券獎金 ，也是強力球27年歷史上第6次達到這個第二高額的獎金。若有人一注獨中，將成為澳洲史上第二大彩票中獎者。





彩票公司The Lott的最新數據顯示，在今年共8注頭獎得獎彩券中，有5張是自己挑選號碼。當中有部份人使用 PowerHit 的投注方式來提高中獎率，這種方式可確保彩券囊括所有重要號碼，但價格較高。





不過以往數據顯示，在2023年之前，較多得獎者是選擇QuickPicks由電腦隨機產生號碼。



儘管機器攪珠理論上機會均等，但實際上，在35個普通號碼中，抽中次數最多的依次是17、7、9、2和28，而最冷門的依次是31、33、34、15和6；20個特別號碼中，3和19最常見，14和16最罕見。





一些彩民相信，購買彩券的時間和地點也會影響「運程」，因此每周都會在同一時間地點購買。2022年的數據顯示，雪梨西區Granville和西澳南部的Boulder是全國最幸運的地區，各曾賣出過4張頭獎彩券。





去年賣出3張頭獎彩券的地方有：維州郵編3150、3802、3109、3199、3172、3350和3024；昆州郵編4551、4207、4506和4740。





今年截至上一期的Powerball，新州有3位得獎者，共獲得超過3884萬元獎金；南澳有2位，共獲1525萬元；維州和西澳均為一注獨中4000萬元；昆州1人獲得逾2000萬元。



