「最後死線」落注奪 Powerball 頭獎：得主幾乎與「史上最高獎金」擦身而過

澳洲 Powerball 六合彩星期四（10 月 27 日）晚上進行第 1380 期攪珠，攪出號碼為 10、4、12、18、2、34 及 7，特別號碼為 7。





根據 The Lott，頭獎由三注奪得，分別來自新州、維州及西澳。三人攤分澳洲史上頭獎金額最高的獎金 1.6 億元，攤分後每人將獲超過 5,300 萬元派彩。





星期五（28 日）早上，三名得獎者其中一人仍未登記領獎，最終一名居住在 Penrith 的父親致電六合彩公司登記領獎。





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他表示，自己幾乎錯失落注的機會。





他說：「我昨天在（落注）截止前才趕出去購買（彩票）。」





「這對我來說意義重大。我終於可以為我一家購買物業、孩子今個聖誕可以得到他們想要的任何禮物，我們這一世都無後顧之憂。」





他的彩票是在西雪梨 Cranebrook 一間購物商場的小型煙草店購買。



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至於居住在維州的第二名頭獎得主，是一名來自 Clyde 的藍領工人。他得知中獎的消息時，表示「難以置信」及「絕對無言」。





他說：「我從未想過會收到這個電話，這將改變我一生。」





「我的孫兒渴望聖誕節得到一隻狗，我一直在嘗試為他安排。他如今可以得到全世界的所有狗了。」





六合彩公司未有透露西澳得獎者的詳細資料。





另外，超過 600 萬人奪得次等的獎項，合共獲得 1.17 億元的獎金；其中有 42 人奪得二獎，各得 7.7 萬元獎金。





忠告：「小賭怡情，大賭亂性」，賭博切記適可以止。





