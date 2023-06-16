【發達機會】下周Powerball頭獎金額今年至今最高

在昨日周四的Powerball攪珠未有人得獎，下周的Powerball頭獎累積至驚人數字。

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下周Powerball頭獎金額今年至今最高。 Source: AAP

在本周頭獎 6000 萬元獎金未有人中獎後，下周四攪珠的Powerball頭獎數目已升至令人矚目的 1 億元。

將在6 月 22 日星期四攪珠的第1414期Powerball，頭獎在 2023 年首次攀升至1億這個數字，這將是今年至今澳洲彩票遊戲的最高獎金。

這將是Powerball 27年的歷史上第6次出現這個金額的獎金。

Lott 發言人 James Eddy 指，如果下周有人一注獨中，將立即成為澳洲第二大彩票中獎者。

他建議提前想參加抽獎的人士提前買彩票，「由於這是自 2022 年 12 月以來，我們在澳洲看到的最高彩票頭獎，我們預計在下周四開獎前，店內和網上都會很忙。」

預計約有一半的澳洲成年人購買彩票。

James Eddy 指，確信大多數Powerball玩家已經在夢想，如果他們下周贏得這個巨額頭獎的一部分，他們會做什麼。

「一生難忘的假期、立即退休、完美的家和所有其他夢想都可能成為現實。」

雖然昨日沒有人贏得頭獎，但在二至九等獎共贏得 1,980,836 份獎金，總價值超過 4,020 美元。在這些中獎者中，有4名二等獎獲勝者，每人獲得 280,009.50 元的獎金。

James Eddy指，Powerball今年一直有多人中頭獎，到 2023 年至今，Powerball有 8 個一等獎派出，總獎金超過 1.54 億元。
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本周Powerball中獎號碼為20、11、13、9、2、25和31，特別號碼為2。

任何想參加下周Powerball的人，都必須在澳洲東岸標準時間 6 月 22 日星期四晚上 7 點 30 分之前購買彩票。

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Published 16 June 2023 2:19pm
By Hiu Ching Lam
Source: SBS