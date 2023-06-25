瓦格納軍突然掉頭暫停進攻莫斯科

據路透社報道，在烏克蘭協助俄軍的僱傭兵組織瓦格納 (Wagner) 創辦人普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) ，較早前表示他的軍隊已進入俄羅斯，並會對準莫斯科發動軍事行動。但在當地時間星期六（24日），他突然表示為免流血衝突，他的軍隊決定掉頭返回營地。



瓦格納 (Wagner) 創辦人普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 的軍隊已進莫斯科200 公里範圍但突然表示掉頭撤退。 Credit: TASS/Sipa USA 普里戈津表示，理解到俄羅斯人的血將在另一個地方流著，瓦格納軍的車隊會掉頭返回原定的野戰營地。瓦格納雇傭兵頭目普里戈津與俄羅斯總統普京曾經是盟友，較早前，普里戈津在一個未有公開的地點發布一條片段稱，他的軍隊已接近莫斯科200公里。





星期五時他更稱這次軍事行動並非軍事政變，但他不滿俄羅斯軍方領導層對他的部隊進行了空襲，造成大量士兵死亡，所以誓言懲罰俄軍。





克里姆林宮發言人表示，不會刑事檢控瓦格納和創辦人普里戈津，因為俄羅斯尊重該組織在前線的英勇行為。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，早前被當局指控涉嫌煽動武裝叛亂的僱傭兵組織瓦格納集團，針對其創辦人普里戈津的刑事立案會被撤銷，普里戈津將前往白俄羅斯。



烏克蘭總統澤連斯基表示，東歐安危取決於烏克蘭的局勢，所以他和軍隊會嚴陣以待。 Source: ABACA / ABACA/PA/Alamy 另一方面，烏克蘭總統澤連斯基表示，瓦格納的軍事行動暴露了俄羅斯混亂狀態。澤連斯基指， 今天是絕對不能保持沉默的一天，今天世界看到，俄羅斯的領導者無法掌控任何事情，陷入完全混亂，完全沒有任何可預測性可言。而這種情況發生在俄羅斯領土上，而這片土地上充滿了武器。





澤連斯基表示烏克蘭人民不會袖手旁觀，而歐洲東部的安全取決於烏克蘭的防衛。他以俄語直接向俄羅斯普京總統發表演講，表示俄羅斯軍隊留在烏克蘭土地上越長，就只會給俄羅斯帶來越大的破壞。

