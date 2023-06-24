昔日盟友反目 俄軍僱傭兵瓦格納頭目普里戈津以軍事行動對抗普京

此前克里姆林宮指責普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 發動武裝叛亂。俄羅斯聯邦安全局（FSB）對他展開刑事調查。俄通社報道指，普京命令逮捕瓦格納軍人和其頭目普里戈津。





普里戈津在Telegram 發布一條片段，表示瓦格納軍人已進入俄羅斯南部城市羅斯托夫。他表示，他和他的手下將摧毀任何阻擋他們的人。普里戈津此前在一系列音頻留言中，聲稱俄羅斯軍方領導層對他的部隊進行了空襲，造成大量士兵死亡，並發誓要對他們進行懲罰，但未提供證據。



綜合各報道均指普京昔日盟友普里戈津這次軍事行動和為何與普京反目，依然有很多細節未清楚。 Source: AP / AP 普里戈津稱他的行動並非軍事政變，但在這一連串的音頻留言中，他的聲音時有變化，且無法獨立驗證，他似乎在暗示他的2.5萬人武裝部隊正在前往驅逐莫斯科國防部的領導層。





俄通社援引俄羅斯聯邦安全局一名消息人士說，莫斯科政府大樓、交通設施和其他關鍵場所在當地時間周五晚(23日)上加強了安全措施。又指，俄羅斯總統普京正在全天候接收各部門對事情的報告。美國白宮表示他們正在監控局勢，並將與盟友磋商。



僱傭兵組織瓦格納集團 (Wagner)於俄羅斯聖彼得堡的辦公室。 Credit: TASS/Sipa USA 路透社報道指，這場對峙其中很多細節仍不清楚，但似乎是普京自去年2月派遣數千名軍隊進入烏克蘭以來所面臨的最大國內危機。





普里戈津是普京的昔日盟友，近幾個月來與莫斯科展開了越來越激烈的爭鬥。在當地時間上周五(16日)，普里戈津表示克里姆林宮入侵烏克蘭的理由，即所謂的「特殊軍事行動」，是由軍方高層的謊言所構成。





瓦格納軍人 (Wagner) 在上個月率領俄羅斯佔領了烏克蘭的巴赫穆特市，這是俄羅斯在10個月內取得的最大勝利。幾個月來，他一直公開指責俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和俄羅斯最高將領格拉西莫夫 (Valery Gerasimov) 的辦事不力。





俄羅斯陸軍中將阿列克謝耶夫 (Vladimir Alekseyev)發表了一段片段，要求普里戈津重新考慮自己的行動。他說：「只有總統有權任命武裝部隊的高層領導，而你正在侵犯他的權威。」





與此同時，烏克蘭方面表示，對抗我羅斯入侵的主要反攻行動尚未展開。烏克蘭副國防部長馬里亞爾(Hanna Maliar) 於電視訪問中表示，主要攻擊還在後頭。烏克蘭的一位高級將領表示，在南部地區（與東部烏克蘭一起是兩個主要作戰區域）的進攻行動中取得了明顯的成功。





針對烏克蘭的作戰情況，幾位高級官員在上周五(16 日) 發出了迄今為止最明確的信號，即主要反攻行動尚未展開。英國《衛報》援引烏克蘭烏克蘭陸軍總司令西爾斯基説: 「我們的主力部隊還沒有參與戰鬥，我們現在正在搜索、探測敵方防禦的薄弱點。一切都還在前方。」

