澳洲人喜愛上「訂閱」汽車 可趁機測試電動車

越來越多的澳洲人選擇不購買新車，而是 subscribe (訂用、長期租用，但網上很多人翻譯成「訂閱」) 汽車。之前這個訂用模式稱為 ’Netflix of cars’。

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Tesla Model 3 是澳洲人喜愛「訂閱」的電動車。 Credit: Photo by SCREEN POST/Pexels

一些提供長期租用服務的公司表示，目前駕駛人士並沒有像預期般頻繁更換他們訂用汽車，另外，許多人選擇以這種訂用的方式，去測試電動車和價格相宜的汽車。

汽車訂用服務在澳洲已經營辦了五年，它們包括 Loopit、Carbar 和 Carly 等公司。

Carbar 的 CEO 兼創始人之一的 Desmond Hang 表示，他們對公司的長期訂用用戶進行了研究，結果顯示，大多數人並不經常更換他們「訂閱」的汽車，而是將訂用視為「控制預算」 的一種方式。

他又說，很多人不會經常轉車，他們很多會停用同一輛車一年至一年半，然後才「訂閱」另一個型號。

根據 Carbar 及 Loopit 的資料，在澳洲，大眾「訂閱」得最多的汽車型號，如果是汽油車的話，那便是 Hyundai i30 及 MG3；如果是電動車的話，則以 Tesla Model 3 和 Polestar 2 最受大眾青睞。
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Published 25 June 2023 12:55pm
Presented by Aaron Wan
Source: SBS