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【座頭鯨現身雪梨】觀鯨季高潮期 專家教你「眼鯨鯨」攻略

為何鯨魚會遷徙？澳洲何處可以觀鯨？又能見到哪種鯨魚？一文看清這種海洋哺乳動物遷徙季節的所有資訊！

A whale coming out of the water

2020 年，一隻座頭鯨被拍攝到躍出雪梨海面。 Credit: Buddhilini de Soyza/Cover Images

鯨魚的遷徙季節已經開始，大家不僅有觀鯨的機會，還可能有意外的相遇。就像上周六，雪梨東部Bondi海灘附近被座頭鯨嬉戲追逐的皮划艇者一樣。

這次邂逅被無人機拍攝下來，並由DroneSharkapp在社交媒體上分享。帖文中的留言稱，這隻鯨魚跟隨皮划艇，從Coogee海灘一直游到Bondi。
麥格理大學的野生動物科學家皮羅塔（Vanessa Pirotta）在為The Conversation撰寫的
一篇文章
中說，鯨魚遷徙季節從5月開始，在這之前鯨群在南極洲進行了一夏的覓食。

她說，當那裡的天氣變得太冷時，鯨魚就會向北遷徙，前往大堡礁和西澳海岸Kimberley地區等較溫暖的水域。人們通常可以看到幾種不同的鯨魚，這取決於人們所處的地區，包括座頭鯨、南露脊鯨、小鬚鯨和侏儒藍鯨。

她指，前三種鯨魚往往會遷徙以繁殖和產子，而侏儒藍鯨通常會在較溫暖的水域停留整個夏季，然後沿著澳洲西海岸進入國際水域，據信牠們會在那裡過冬繁衍。
根據鯨魚救援和研究組織（ORRCA）的說法，今年的觀鯨季將是一個特別繁忙的時節。

ORRCA每年都舉辦一次讓人們報告鯨群目擊情況的「普查日」，周日宣佈已發現有超過5092頭鯨魚（主要是座頭鯨）在新州海岸附近遷徙，這是一個創紀錄的數字。

何處可觀鯨？

澳洲旅遊局的
網頁
推薦了全國多個地方供人們觀鯨。

這些地方包括塔州的Great Oyster Bay、Federick Henry Bay，西澳的Flinders Bay、Albany，新州的The Gap、Jervis Bay，南澳的Encounter Bay、Ceduna，昆州的Hervey Bay、Whitsunday Islands，以及維州的Logans Beach、Lady Bay。
People watching whales.
人們在海邊也可觀賞到海中鯨魚倩影。 Source: AAP, AP / Mark Baker
皮羅塔博士在The Conversation的
另一篇文章
中寫道，耐心是觀鯨的關鍵。

從陸地觀察時，她建議緩慢地從左到右掃視地平線，如果在船上，可以使用地標或其他船隻作為潛在的導航標記。

「請注意水面上突然移動或出現的任何東西。在等待鯨時，我還看到過一些令人驚奇的事物，比如跳躍的鯊魚和太陽魚。」

此外當局還有一些
規定
，包括出海時禁止船隻靠近鯨魚，以確保鯨魚和人類的安全。
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Published 28 June 2023 10:23am
By Lorien Chen
Source: SBS
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Australia