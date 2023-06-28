【座頭鯨現身雪梨】觀鯨季高潮期 專家教你「眼鯨鯨」攻略

鯨魚的遷徙季節已經開始，大家不僅有觀鯨的機會，還可能有意外的相遇。就像上周六，雪梨東部Bondi海灘附近被座頭鯨嬉戲追逐的皮划艇者一樣。





這次邂逅被無人機拍攝下來，並由DroneSharkapp在社交媒體上分享。帖文中的留言稱，這隻鯨魚跟隨皮划艇，從Coogee海灘一直游到Bondi。



麥格理大學的野生動物科學家皮羅塔（Vanessa Pirotta）在為The Conversation撰寫的 一篇文章 中說，鯨魚遷徙季節從5月開始，在這之前鯨群在南極洲進行了一夏的覓食。





她說，當那裡的天氣變得太冷時，鯨魚就會向北遷徙，前往大堡礁和西澳海岸Kimberley地區等較溫暖的水域。人們通常可以看到幾種不同的鯨魚，這取決於人們所處的地區，包括座頭鯨、南露脊鯨、小鬚鯨和侏儒藍鯨。





她指，前三種鯨魚往往會遷徙以繁殖和產子，而侏儒藍鯨通常會在較溫暖的水域停留整個夏季，然後沿著澳洲西海岸進入國際水域，據信牠們會在那裡過冬繁衍。



根據鯨魚救援和研究組織（ORRCA）的說法，今年的觀鯨季將是一個特別繁忙的時節。





ORRCA每年都舉辦一次讓人們報告鯨群目擊情況的「普查日」，周日宣佈已發現有超過5092頭鯨魚（主要是座頭鯨）在新州海岸附近遷徙，這是一個創紀錄的數字。



何處可觀鯨？

澳洲旅遊局的 網頁 推薦了全國多個地方供人們觀鯨。





這些地方包括塔州的Great Oyster Bay、Federick Henry Bay，西澳的Flinders Bay、Albany，新州的The Gap、Jervis Bay，南澳的Encounter Bay、Ceduna，昆州的Hervey Bay、Whitsunday Islands，以及維州的Logans Beach、Lady Bay。



人們在海邊也可觀賞到海中鯨魚倩影。 Source: AAP, AP / Mark Baker 皮羅塔博士在The Conversation的 另一篇文章 中寫道，耐心是觀鯨的關鍵。





從陸地觀察時，她建議緩慢地從左到右掃視地平線，如果在船上，可以使用地標或其他船隻作為潛在的導航標記。





「請注意水面上突然移動或出現的任何東西。在等待鯨時，我還看到過一些令人驚奇的事物，比如跳躍的鯊魚和太陽魚。」



