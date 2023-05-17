【每天生活費不足 6元】調查指生活壓力令澳洲人走向極端貧窮

該慈善機構調查了超過 1,700 名澳洲人，結果發現在過去一年，有超過九成（93% ）尋求他們服務的人士都難以負擔基本的必需品，其中許多人在扣除住房、食物和醫療的費用後，每天的生活費不足 6元。





該慈善機構的發言人柯林森（David Collinson）少校表示，他在救世軍工作了20 年，他從未見過對他們的服務有如此大的需求。





他說：『我們看到一些中產階級人士出現在我們的中心，他們過去卻是我們的捐獻者。這是他們第一次不得不向我們要求提供幫助。有些人已經捐獻了 20、30 年。但他們說，對他們來說現時情況很艱難，例如是利率上升等問題，而他們是需要救世軍的幫助。』





而另一方面，政府興建可負擔房屋的法案由於未能在參議院獲得綠黨的支持而仍然處於停滯狀態，而這個情況，亦引起一些工黨後排議員重新提出討論該黨是否應該廢除負扣稅和給予投資物業資產增值稅務減免的政策。





根據現時工黨提出的「澳洲房屋未來基金法案」將投資 100 億元，並利用投資所得的利潤，在五年內興建 30,000 間可負擔房屋和居屋。但每年在這方面的開支上限為 5 億元。





而綠黨則要求政府每年要直接投資50 億元建造有關房屋，以解決房屋不足的危機， 同時，綠黨亦要求政府要在全國凍結租金的升幅。





對於有消息指，政府的房屋政策有可能會在工黨於八月舉行的全國會議上進行改寫，總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）就回應指，他們會在工黨會議上討論工黨的政策，但最終的決定權仍然是由內閣決定。





而一些工黨的後排議員則建議，該黨應該重新檢討對負扣稅 （negative gearing）的立場，並要將投資房產的上限限制為只有一個，並降低資本增值稅的折扣。





反對黨領袖達頓（Peter Dutton）則指摘艾巴尼斯曾經承諾不會有任何改變， 但現時他又表示，在財長查默斯和工黨一些後排議員的要求下，可能會對此作出改變，試圖增加稅收，達頓認為工黨這樣只會令大眾在面對生活開支壓力的同時承受更大的負擔，所以他亦要求總理要對此作出誠實的回應。





而艾巴尼斯表示，政府會按照在2022 年大選前的承諾，不會重新引入之前提議取消負扣稅的政策，因為該政策導致他們在 2019 年的大選中落敗， 而他亦是一個會堅守承諾的人。





至於綠黨的房屋事務發言人錢德勒-馬瑟（Max Chandler-Mather）表示，持反對意見的工黨後排議員在國會上要求政府採用綠黨的政策，逐步取消對擁有不止一間投資房產的人的負扣稅，顯示政府的房屋計劃並不能充分解決住房危機的問題。





但工黨參議員費雷爾（Don Farrell）則 表示，他仍然希望該黨的房屋法案能夠在參議院得到綠黨甚至兩黨聯盟的支持而獲得通過，因為他相信工黨這個計劃是可以解決房屋問題。究竟政府這個房屋政策是否最終能夠獲得通過，大家就要拭目以待。詳情請收聽鄺美玲和陳渝童的報道。



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