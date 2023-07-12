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生活開支不斷上升 澳洲人從哪方面「節流」？

澳洲統計局的最新數據揭示了澳洲人的消費情況，包括他們在哪些方面削減了開支。

A woman shops in a fruit and vegetable aisle of a supermarket

過去一年，食物成本不斷上升。 Source: AAP / Diego Fedele

要點：
  • 澳洲統計局（Australian Bureau of Statistics）最新數據揭示了澳洲人的消費情況，包括他們在哪些方面削減了開支。
  • 過去一年，澳洲人在服裝和鞋類方面的開支下降了3.4%。
  • 但在食品方面的支出上漲了5.8%，這反映了食品價格飆升。
由於生活成本持續攀升，澳洲人在購買食物方面開支比過往多，但在新衣服、鞋子、傢俱和家庭設備上則減少了支出。

澳洲統計局的最新數據顯示，可自由支配的家庭支出（即非必需品和服務）相較於去年五月下降了0.6%。

可自由支配的支出下降主要是因為人們在傢俱和家庭設備以及服裝和鞋類方面的支出減少。

在過去一年中，澳洲人在傢俱和家庭設備方面的支出下降了4.8%，而在服裝和鞋類方面的支出下降了3.4%。

另一方面，食品支出卻上漲了5.8%，這反映了食品價格的飆升。

此外，澳洲人在酒店、咖啡館、餐廳以及交通上的支出大幅增加，至少增長了7.7%。
HOUSEHOLD SPENDING
與去年同期相比，5 月份家庭支出增長了 3.3%。 Credit: SBS
綜合來看，今年 5 月，澳洲整體家庭支出同比上漲了3.3%。

澳洲統計局商業指標主管尤因格（Robert Ewing）表示：「儘管與去年同期相比，5月份整體家庭支出只增長了3.3%，是自2021年7月以來的最低增長率。反映了澳洲家庭消費受到生活開支壓力的影響。」

各州和領地居民的支出情況

西澳州的支出增幅最大，為4.7%，居民主要將支出用於交通和衛生；其次是首都領地和南澳州，支出增幅分別為3.9%和3.7%，食品、雜項商品以及服務佔據了大部分支出。

北領地的支出增幅最小，為0.8%。
SPENDING BY STATES
西澳州的支出增幅最大。 Credit: SBS
**該數據記錄了5月份的支出情況，由銀行和金融機構提供的去標識化的銀行卡和銀行交易數據整理而成。
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Published 12 July 2023 11:55am
Source: SBS
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Australia

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