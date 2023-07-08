【降雨、冰雹、大雪、雷暴再現】澳洲東南部要為惡劣天氣做好準備！

一股惡劣天氣計將為新州、維州和南州澳的部分地區、帶來降雨、冰雹、雪和雷暴。





在維州、墨爾本地區，Horsham, Warrnambool, Maryborough, Ballarat及Geelong將首當其衝受到危險大風的影響。





氣象局估計，﻿來自西至西北的破壞性強風—平均風速為每小時55 至 65 公里，可能會現於維州西南部海岸附近、Central Ranges, Grampians及Alpine peaks一帶，陣風更可達每小時 90 至 100 公里。





「預計周六Alpine地區會出現暴風雪。」





墨爾本市內的平均風速為每小時 45 至 55 公里，陣風時速亦高達100 公里，伴有降雨和雷暴。





新州的部分地區，包括Wollongong, Nowra, Bowral, Batemans Bay, Katoomba及Cooma，將面臨平均時速 45 至 55 公里的破壞性大風、陣風更可高達每小時 100 公里的速度。





氣象局表示：「從今日凌晨開始，一股強勁的西風氣流、將在新州東南部形成，隨後冷鋒將在今天上午較後時候延伸到北部山脈，而強勁的西風氣流、將持續到週日晚些時候。﻿」





雪山（Snowy Mountains）可能亦會出現平均每小時 60 至 70 公里的強風，預計海拔高度超過 1300 米的地區，甚至會出現暴風雪。﻿





但南澳則有個好消息，該局表示，最嚴重的強冷鋒已經在昨晚過去，Neptune Island 昨晚錄得的陣風時速更高達每小時135公里。





但破壞性的大風警告仍然存在，或會在今日內為當地繼續帶來均時速 55 至 65 公里的破壞性大風、及高達每小時100 公里的陣風。Mount Gambier、Murray Bridge、Kingscote、Naracoorte、Bordertown及Jamestown 預計將受到影響。





隨著冷鋒向東移動，阿德萊德的惡劣天氣警報已被取消。





天氣網站Weatherzone亦警告稱，「危險的天氣系統」預計將在周日前為澳洲東南部帶來大風。﻿







