【最冷一天...未到？】兩日兩股「刺骨冷峰」席捲澳洲

天空新聞的氣象學家 Bradlyn Oakes 表示，預計今日澳洲東部將迎來兩天內的第二個冷鋒，為大部分地區帶來寒冷、潮濕和多風的不尋常天氣。





「即使是計算往年的同一時候（六月)，這星期的溫度亦會也很冷…天氣會寒冷但晴朗，意味著大範圍地區會有霜凍、部份地區更會有冰冷凍霧。」





塔州、維州、首都領地及新州部分地區在周三早上將錄得六月份的歷史新低氣溫。





雪梨及周邊地區預計將迎來五年以來最冷的六月，週三最低氣溫降可至零下攝氏5度，周末前氣溫亦維持低位，周六和周日將重回攝氏7 及8 度，下周則維持10度以下的氣溫。





而在墨爾本周三也將出現霜凍情況，最低氣溫僅為攝氏4度。 預計該市周四和周五會有陣雨，最低氣溫預計至少要到下周初才會突破 10 度。





荷伯特卻將會更冷，周三早上氣溫降至僅 2 攝氏度。 預計塔州從周四開始亦有陣雨，低溫將持續整個週末。





堪培拉將成為受冷峰影響最嚴重的地區，預計氣溫將驟降至零度以下。 由於最低溫度僅為 -4 攝氏度，預計週二清晨，當局氣溫只得零下攝氏4度，中午預計最高可從回10 度，但明日（周三）預計低溫可降至零下 5度，並在周四回升溫至 零下1度。





與此同時，據 Weatherzone 報導，西澳本周可能會有暴雨，部分地區一天可能亦將面臨整個月的降雨量。





「在接下來的兩到三天，西南部的冷鋒將與從西北部湧入的大量雲層產生相互作用，從而在西澳產生大面積降雨。」





「該系統的濕氣還將在周三及周四進一步向東傳播，並在（南澳）以及從周四開始在澳洲東南部部分地區引發降雨。」



