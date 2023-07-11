【擬押後訪華】總理先定繼任駐華大使 商界推舉麥高文

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）已安排在今年下半年，先後出席印度舉行的二十國集團（G20）峰會、美國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，以及庫克群島舉行的太平洋島國論壇（PIF）。





至於此前一直有傳 年內訪華的消息 ，據《雪梨晨鋒報》報道，外交部已於上星期向與中國有緊密貿易聯繫的商界領袖透露，艾巴尼斯很可能不會在今年到訪中國。





澳中工商業委員會（Australia China Business Council）前主席史偉立（Warwick Smith）表示，艾巴尼斯無需急趕及今年10月31日前總理魏德崙（Gough Whitlam）首次訪華50周年的紀念日。





「我們想先見到那些問題被解決，為一次富有成果的訪問掃除障礙。」



外交部長黃英賢於2022年底訪華時，與駐華大使傅關漢在北京。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE 與此同時，澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）將於今年8月結束四年任期，外交部據報已決定了適當的繼任人選，來為總理未來訪華鋪路。





不過，智庫洛伊研究所（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）則認為，繼任者除了有外交能力，也需要具備「對中國政治和治國方式有深刻的認識」，以及「臉皮特別厚」。





「這特別重要，因為會有很多困難，並在澳洲有多大程度上可以和中國交好，有精細而平衡的判斷。」





有消息人士透露，當局已決定了新任駐華大使人選，將於稍後公佈。據稱其人是熟悉北亞事務、能說中文的資深公務員。



