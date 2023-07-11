【擬押後訪華】總理先定繼任駐華大使 商界推舉麥高文

總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）已安排在今年下半年，先後出席印度舉行的二十國集團（G20）峰會、美國舉行的亞太經合組織（APEC）領導人峰會，以及庫克群島舉行的太平洋島國論壇（PIF）。
至於此前一直有傳，據《雪梨晨鋒報》報道，外交部已於上星期向與中國有緊密貿易聯繫的商界領袖透露，艾巴尼斯很可能不會在今年到訪中國。
聯邦政府一直希望，在北京當局後，才安排訪華行程。加上上星期，令進一步改善兩國關係變得意興闌珊。
澳中工商業委員會（Australia China Business Council）前主席史偉立（Warwick Smith）表示，艾巴尼斯無需急趕及今年10月31日前總理魏德崙（Gough Whitlam）首次訪華50周年的紀念日。
「我們想先見到那些問題被解決，為一次富有成果的訪問掃除障礙。」
與此同時，澳洲駐華大使傅關漢（Graham Fletcher）將於今年8月結束四年任期，外交部據報已決定了適當的繼任人選，來為總理未來訪華鋪路。
外交部長黃英賢於2022年底訪華時，與駐華大使傅關漢在北京。 Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
傅關漢在澳中關係低谷的2019年上任，經歷了新冠疫情。雖然任期內充滿挑戰，但他被廣泛認為處理得當，特別是在的事件中。
史偉立表示，商界領袖認為（Mark McGowan）可以勝任駐華大使一職，因其了解對華貿易的重要性，。
不過，智庫洛伊研究所（Lowy Institute）高級研究員馬利德（Richard McGregor）則認為，繼任者除了有外交能力，也需要具備「對中國政治和治國方式有深刻的認識」，以及「臉皮特別厚」。
「這特別重要，因為會有很多困難，並在澳洲有多大程度上可以和中國交好，有精細而平衡的判斷。」
有消息人士透露，當局已決定了新任駐華大使人選，將於稍後公佈。據稱其人是熟悉北亞事務、能說中文的資深公務員。
《雪梨晨鋒報》獲悉，曾擔任駐華大使館高級官員的韓家思（Justin Hayhurst）一度被認為是適合的繼任者，但他最近已被任駐日本大使；而曾任外交與貿易部副秘書長和任職駐華大使館的中國問題專家Elly Lawson曾被提名，但以家庭原因拒絕。
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