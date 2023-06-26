艾巴尼斯擬訪華 拒回應被中國拘留澳洲人在行程前會否被放

艾巴尼斯在周日表示，他將在「適當的時間」確定訪問中國的日期，並強調雙邊貿易的重要性，並對被拘留在北京的澳洲記者表達關心。





澳洲正在討論有關總理艾巴尼斯(Anthony Albanese)到訪中國，因為其工黨政府希望結束在2020年時，中國對一些澳洲產品實施的非正式禁令和關稅，當時兩國外交關係低迷。





在被問及何時進行訪問時，艾巴尼斯表示「我們將在適當的時間確定日期」，他並補充，他下一次的海外之旅將於7月前往立陶宛首都維爾紐斯參加北約峰會。





去年11月，艾巴尼斯成為首位在六年內正式會見中國國家主席習近平的澳洲總理，當時他們在印尼峇里島舉行的二十國集團峰會會談，艾巴尼斯形容該次會面相當「成功」。



對於被拘留在中國的澳洲人來說，這次訪問表示什麼？

艾巴尼斯拒絕回應在在中國被拘留的澳洲人是否會在訪問前被釋放，但他重申呼籲釋放自2020年8月起在北京被拘留的澳籍華裔記者成蕾。





根據官方發布的紀錄，他在天空新聞(Sky News)電視節目上表示：「成蕾…應該被釋放，並且應該被容許回到澳洲。」





澳籍華裔記者成蕾因被指在中國涉嫌洩露中國國家機密的案件，她是在 2020 年 8 月被拘留， 並在2021年2月正式被逮捕。她之前是中國官方電視台 －中國環球電視網頻道（CGTN）的電視主播。



成蕾之前是中國官方電視台 －中國環球電視網頻道（CGTN）的電視主播。 Credit: Vaughn Ridley/Sportsfile for Web Summit via Ge 成蕾的案件在去年3月31日在北京市第二中級人民法院閉門開審，事隔一年仍未有進展，





當時，成蕾的伴侶柯伊爾（Nick Coyle）向SBS新聞表示，成蕾最關心的是回到她兩個11歲和13歲的孩子身邊。





他說「對於像我這樣的人來說，重要的是要保持耐心、支持、堅持下去，並確保她知道她有很多支持者，當她出來時，我們都會在這裡等她——我們都希望她盡快出來。」





澳洲籍作家楊恆均在中國廣州被拘留多年，楊恆均於2019年1月在廣州機場準備前往紐約時被捕，19個月後才首次獲准見律師，至今仍被拘留。2020年10月，當局正式以間諜罪起訴他。他否認曾為澳洲或美國擔任間諜。



澳洲籍作家楊恆均在中國廣州被拘留多年。 Source: Supplied 今年1月，國際特赦組織表示對楊恆均的情況「極為關注」，他「仍在等待多次推遲的審判判決」。





國際特赦組織的澳洲倡議人懷特（Nikita White）表示「國際特赦組織了解楊恆均經歷了數百次的審問，並在不人道的環境下被困住，極度限制與律師接觸，他仍然面臨嚴重的酷刑和被虐待的其他風險。」



中澳貿易關係是否有所改善？

艾巴尼斯表示，澳洲繼續提倡消除任何阻礙「兩個偉大國家」貿易的障礙。





他說「事實上，對澳洲來說，向中國出口是有利的，但對中國來說，接收這些出口也是有利。」





今年5月，中國表示，聯邦貿易部長費雷爾（Don Farrell）從北京返回幾天後，將恢復進口澳洲木材



去年12月，澳洲外長黃英賢（ Penny Wong）在北京會見中國外長王毅後不久，煤炭出口亦恢復。





黃英賢在會議中表示「要是我們能明智地管控分歧，則能在發展雙邊關係之餘，維護各自的國家利益」





今年3月，維州州長安德魯斯（Daniel Andrews）在中國展開為期4日的官式訪問，今次未有安排澳洲本地傳媒代表隨行，受到新聞工作者組織批評，認為影響新聞自由。





西澳前州長麥高文（Mark McGowan）也在今年4月訪問了中國，有一名記者和一名攝影師隨行。



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