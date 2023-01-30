【成蕾與兒女分隔異地】中國領事罕有發表評論：關心孩子就不會從事間諜

要點： 巴克表示，他在剛過去周末的一場農曆新年慶祝活動中，向中國駐墨爾本代總領事查詢成蕾的福祉等狀況。

據稱，對方回答巴克時表示，如果成蕾「關心自己的孩子，就不會 (從事) 間諜活動」。

過往已飽歷爭議的巴克市議員表示，他之前曾經由於呼籲停止在 Box Hill 市政廳懸掛外國國旗 (包括中國國旗) ，而被中國社交媒體微信封鎖。

巴克向 SBS 中文表示，他在星期六 (1 月 28 日) 一場在墨爾本博士山 (Box Hill) 舉行的農曆新年活動中，向中國駐墨爾本代總領事曾建華 (Zeng Jianhua) 提出在中國被拘留的澳籍華裔記者成蕾的問題。





巴克指，自己當日向曾建華表示，被起訴洩露國家機密的成蕾自 2020 年 8 月以來已從未見過她兩名在墨爾本居住的子女，認為她有權與親人團聚。



Acting Chinese Consul General Zeng Jianhua speaking at the Box Hill Lunar New Year event on Saturday. Credit: Aaron Wan 農曆新年慶祝活動舉辦當日，有不少墨爾本華裔社區成員以及本地政界名人出席，其中包括突然到訪的澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)。





巴克表示，他是在活動開幕禮後在貴賓區向曾建華提問。





他指，自己在答謝曾建華出席有關活動後，就質問對方關於成蕾的事，以及她在農曆新年這個本應是家庭團聚的時刻無法與家人一同慶祝。





他表示，當日向曾建華說：「(成蕾的) 孩子在本區居住，我們需要她回來。這是一件很重要的事宜。」



他又向曾建華指，反對成蕾一案自去年 3 月 31 日以來一直閉門審訊，並要求中國內地當局「將她交還給她的孩子們」。





巴克接受 SBS 中文訪問時表示，曾建華當時回答道：「...... 如果她關心自己的孩子，她就不會 (從事) 間諜活動。」





巴克表示，今次是他第一次與曾建華會面。





中國駐澳聯邦大使肖千 (Xiao Qian) 早前 在坎培拉中國大使館舉行的農曆新年記者會 上表示，希望關於成蕾及另一名澳洲公民楊恆均被拘留的事件，能盡快得到解決。





針對成蕾被拘留一事，中方過往一直發表的官方回應均強調當地司法機關正依法辦案，而相關人士的合法權益亦得到充份的保障。



澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 在去年聖誕節前到訪北京，並於時任中國外長王毅會面。黃英賢當時表示，澳洲將繼續推動兩名澳洲公民能獲釋，並能定期得到駐當地領事的探訪。





此後，王毅的外長職務於 12 月 30 日由秦剛接任。 澳洲聯邦外交事務及貿易部一名發言人 當時在回覆 SBS 中文查詢時指：「定期的對話及溝通，對於避免溝通出現問題及推動雙邊關係至關重要。」





「黃英賢外長期待與秦剛外長合作。」





SBS 中文已聯絡中國駐墨爾本及駐坎培拉的中國領事官員尋求回應，截稿前未獲回覆。





