【成蕾與兒女分隔異地】中國領事罕有發表評論：關心孩子就不會從事間諜

墨爾本白馬市 (City of Whitehorse) 市議員巴克 (Blair Barker) 表示，中國一名外交官罕有地背離中共在澳洲公民成蕾被中國拘留一事上的處理路線，洩露了當局對其「間諜」指控的立場。

Cheng Lei collage.jpg

Acting Consul General to the People’s of Republic of China, Zeng Jianhua (R), was asked about the detainment of Australian journalist Cheng Lei (L) at a Lunar New Year event on Saturday. Credit: AAP/Aaron Wan

要點：
  • 巴克表示，他在剛過去周末的一場農曆新年慶祝活動中，向中國駐墨爾本代總領事查詢成蕾的福祉等狀況。
  • 據稱，對方回答巴克時表示，如果成蕾「關心自己的孩子，就不會 (從事) 間諜活動」。
  • 過往已飽歷爭議的巴克市議員表示，他之前曾經由於呼籲停止在 Box Hill 市政廳懸掛外國國旗 (包括中國國旗) ，而被中國社交媒體微信封鎖。
巴克向 SBS 中文表示，他在星期六 (1 月 28 日) 一場在墨爾本博士山 (Box Hill) 舉行的農曆新年活動中，向中國駐墨爾本代總領事曾建華 (Zeng Jianhua) 提出在中國被拘留的澳籍華裔記者成蕾的問題。

巴克指，自己當日向曾建華表示，被起訴洩露國家機密的成蕾自 2020 年 8 月以來已從未見過她兩名在墨爾本居住的子女，認為她有權與親人團聚。
Zeng Jianhua - acting Consul General2.JPG
Acting Chinese Consul General Zeng Jianhua speaking at the Box Hill Lunar New Year event on Saturday. Credit: Aaron Wan
農曆新年慶祝活動舉辦當日，有不少墨爾本華裔社區成員以及本地政界名人出席，其中包括突然到訪的澳洲總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)。

巴克表示，他是在活動開幕禮後在貴賓區向曾建華提問。

他指，自己在答謝曾建華出席有關活動後，就質問對方關於成蕾的事，以及她在農曆新年這個本應是家庭團聚的時刻無法與家人一同慶祝。

他表示，當日向曾建華說：「(成蕾的) 孩子在本區居住，我們需要她回來。這是一件很重要的事宜。」
更多內容

【黃英賢訪華】 馮崇義：改善澳中關係 責任在於中共

他又向曾建華指，反對成蕾一案自去年 3 月 31 日以來一直閉門審訊，並要求中國內地當局「將她交還給她的孩子們」。

巴克接受 SBS 中文訪問時表示，曾建華當時回答道：「...... 如果她關心自己的孩子，她就不會 (從事) 間諜活動。」

巴克表示，今次是他第一次與曾建華會面。

目前正值澳中雙邊關係
「由冰點解凍」
之際，而曾建華發表的評論則與中國過往一直發表的官方立場有出入。
中國駐澳聯邦大使肖千 (Xiao Qian) 早前
在坎培拉中國大使館舉行的農曆新年記者會
上表示，希望關於成蕾及另一名澳洲公民楊恆均被拘留的事件，能盡快得到解決。

針對成蕾被拘留一事，中方過往一直發表的官方回應均強調當地司法機關正依法辦案，而相關人士的合法權益亦得到充份的保障。
更多內容

【楊恆均被拘四年】黃英賢：對案件持續拖延「深感不安」

澳洲外長黃英賢 (Penny Wong) 在去年聖誕節前到訪北京，並於時任中國外長王毅會面。黃英賢當時表示，澳洲將繼續推動兩名澳洲公民能獲釋，並能定期得到駐當地領事的探訪。

此後，王毅的外長職務於 12 月 30 日由秦剛接任。
澳洲聯邦外交事務及貿易部一名發言人
當時在回覆 SBS 中文查詢時指：「定期的對話及溝通，對於避免溝通出現問題及推動雙邊關係至關重要。」

「黃英賢外長期待與秦剛外長合作。」

SBS 中文已聯絡中國駐墨爾本及駐坎培拉的中國領事官員尋求回應，截稿前未獲回覆。
更多內容

中國將恢復出境旅行團 首批20國名單包括新西蘭沒澳洲

【捲土重來?】 澳洲再成中國投資者首選地 預計將投48億海外購房

中國新冠感染可能已達九億宗！專家：澳洲應做好準備

【澳洲龍蝦獲北京解禁先兆？】西澳中國總領事訪龍蝦出口商

【澳中關係回暖】澳洲龍蝦紅酒有望解禁

【澳中關係】中國前駐澳大使：兩國對雙方內政不要走太遠


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 30 January 2023 at 4:29pm
By Tania Lee
Source: SBS
Available in other languages