中國駐澳大使: 澳洲向英美購核潛艇是浪費納稅人金錢

同時，對澳中關係亦沒有幫助。他亦認為， 澳洲應該擔心日本而非中國的軍事擴張。不過，肖千亦對記者表示，2023年將會是有躍進的一年。





肖千說：『兔年被認為是跨越障礙進入好運的一年。而我在新的一年裡，亦祝願中澳兩國繁榮昌盛，亦希望澳中兩國繼續超越分歧，相互尊重，共同努力，互惠互利。』





他亦讚揚新工黨政府令兩國關係解凍。





肖千表示：『中澳兩國在過去幾年中息經歷了一段困難的時期，但工黨政府於去年5月上台後，確實為兩國提供了一個機會來重新調整兩國之間的關係。』





而最近總理艾巴尼斯和外長黃英賢與中國國家主席習近平以及時任中國外長王毅的會晤，亦令外界相信，中國可能會恢復兩國的貿易往來。對於中國是否將會取消對澳洲商品實施的 200億元貿易制裁，肖千暗示,在不久的將來是有可能會發生。 他又說，中國將會發出更多積極信息，為兩國人民恢復正常貿易關係建立更多信心。





不過，對於澳洲近期要求進入澳洲國境的中國旅客要進行新冠病毒檢測，肖千認為這是具有歧視性的。他亦認為澳洲透過澳英美（AUKUS）三國的國防協定購買核潛艇是浪費納稅人的金錢





肖千表示：『我並不認為澳英美三國的國防協定是一個好主意，而我亦不認為這個協議是具有建設性，特別是當他們是將中國作為潛在威脅或對手時，我不認為這樣做是有些甚麼幫助，因為首先，中國是不想與美英澳為敵，而如果澳洲真的花錢購買核潛艇，那是無謂浪費了澳洲納稅人的錢。]]





雪梨大學中國關係中心的亨德里施克（Hans Hendrischke ）表示，肖千的回應並不令人意外，而他認為澳英美的核潛艇交易是不會嚴重阻礙改善雙方的關係。





對於早前外長黃英賢表示，釋放在中國被監禁的澳洲國民亦有助於改善兩國的外交關係。肖千表示，中國的司法管轄權是必須得到尊重，而他亦希望盡快有解決的方案，並會在適當的時候對有關問題作出公布。





與此同時，肖千在回應有關日本駐澳大使早前就中國在印太地區的軍事擴張行為發表的言論時表示，澳洲應該比中國更擔心來自日本的潛在軍事威脅。





他亦援引了二次世界大戰時日本的侵略行為, 表示意味著日本是有可能再次對澳洲發動軍事攻擊。他又認為大家是不應該忘記歷史，因為歷史是可能會重演，而他亦補充說，他希望澳洲「對未來可能發生的事情保持謹慎」。





肖千又表示，日本政府直到今天都沒有為在二次世界大戰期間的行為，包括將澳洲人作戰俘是「不可接受的」。





不過，日本駐澳大使山上真吾在接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時表示，他對肖千的批評感到震驚和困惑，而他亦無意回應有關評論，他又指出，大家都知道日本在戰後是一個愛好和平同遵守規定的國家，而現時的問題是如何應對對整個地區所造成的脅迫和威嚇。而澳洲和日本在這方面是完全同步。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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