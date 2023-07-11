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澳洲宣佈繼續為烏克蘭提供支持

澳洲總理艾巴尼斯（Anthony Albanese）宣佈，澳洲將向烏克蘭提供一架E-7A「楔尾」預警機，用以確保軍事和人道援助物資不間斷地運入該國。

A Royal Australian Air Force (RAAF) E-7A Wedgetail aircraft.

澳洲總理艾巴尼斯表示，E-7A Wedgetail預警機，可以彰顯澳洲致力維護國際秩序的決心。 Source: DPA / Kay Nietfeld / DPA

要點：
  • 澳洲將部署一架E-7A「楔尾」預警機，該機將在烏克蘭領空之外執行任務；
  • 該機將有助於保護多國後勤中心，以確保這些中心向烏克蘭提供軍事和人道援助；
  • 在北約年度峰會前，艾巴尼斯與德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）會面之後宣佈了有關事宜。
澳洲政府宣佈將會派遣一架皇家澳洲空軍的 E-7A「楔尾」預警機，為烏克蘭提供後勤支援，但該架飛機將不會進入該國領空。

派出這類早期預警和控制飛機將有助於保護多國後勤中心，以確保軍事和人道援助物資可以無間斷地運入烏克蘭。

這架飛機將在德國駐紮六個月，並在歐洲領空內執行任務。

澳洲總理艾巴尼斯表示，此次部署將涉及來自澳洲逾100名機組人員和支援人員。

周一（7月10日），他在柏林向記者表示：「這表明澳洲致力於維護基於規則的國際秩序。」

該飛機將作為「庫杜行動」（Operation Kudu）的一部分被派往烏克蘭執行任務，該行動是履行澳洲國防部隊會在英國對烏克蘭新兵進行培訓的承諾。

澳洲與德國達成國防協議

在此之前，艾巴尼斯宣佈，澳洲將根據一項價值10億澳元的國防出口協議向德國出售本土製造的裝甲車。

在於立陶宛舉行的北約峰會前，艾巴尼斯已率先在德國柏林會見了德國總理舒爾茨。

澳洲將向德國出售100多輛布里斯班製造的「拳師」重型武器運載車，這是澳洲史上最大的國防出口交易之一。

艾巴尼斯在柏林對記者說：「這不僅有利於我們的國防，還有利於我們的國家主權和經濟。」

他表示，這批重型武器運載車的銷售，對澳洲經濟的貢獻將超過10億澳元。

澳洲對烏克蘭的支持

澳洲總理與德國領導人的會談預計將集中討論製造業和清潔能源，以及印太地區的安全和烏克蘭戰爭。

澳洲聯邦政府最近宣佈向烏克蘭提供價值1.1億澳元的一攬子援助計劃，反對黨認為這反映澳洲判減對烏克蘭的支援。

總理艾巴尼斯重申了澳洲對烏克蘭政府和人民的支持。

他說：「這關乎著那些為捍衛民主和主權而鬥爭的烏克蘭人民。」阿爾巴尼斯在北約峰會上的會議

艾巴尼斯在歐洲為期三天的訪問期間，將與新西蘭總理希健斯（Chris Hipkins）以及應邀出席北約峰會的日本和韓國的領導人會面。

「印太四國」領導人將討論烏克蘭戰爭以及該地區在歐洲的角色。

烏克蘭駐澳洲大使米羅什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）感謝艾巴尼斯在支持烏克蘭方面的領導作用，並表示烏克蘭非常感激澳洲為他們提供的軍事和人道援助。

米羅什尼琴科無法證實艾巴尼斯與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）之間是否會舉行閉門會議，但他希望會面能夠舉行。
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Published 11 July 2023 5:03pm
Updated 3h ago 5:12pm
Source: AAP
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Australia

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