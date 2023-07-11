【估唔到】呢個會成為澳洲人最關注的健康議題

據莫德納的這項調查顯示，感染流感經已取代新冠肺炎， 成為澳洲人最關心的健康議題。





由莫德納委託進行的一項研究顯示，大多數澳洲人都避免接種新冠加強劑疫苗，同時，許多人亦不知道肥胖、糖尿病和癌症等常見疾病將令他們感染新冠病毒的風險更大。





根據政府數據顯示，在過去半年內，只有百分之 17 的澳洲中年人接種了新冠加強劑疫苗， 而至今為止，因為感染新冠而死亡的人數經已超過2000人。





該項調查一共包括了 1000 名澳洲民眾，顯示約百分之 75 的澳洲人認為 60 歲以上的人應該及時注射加強劑， 但自去年冬季開始以內，所有年齡層的人士接種新冠 加強劑的數量趨於穩定，相反，今年接種冬季流感疫苗的人數，由於有許多公司為員工提供免費流感疫苗接種的推動下而有所增加。其中，澳洲CSL科技公司的疫苗部門經已加快推出針對現時流行的流感病毒株的疫苗，並正為私人市場和政府資助的國家流感接種計劃生產超過 800 萬劑疫苗。





莫德納的調查亦顯示，雖然澳洲今年只是錄得 57宗 與流感相關的死亡病例，而因為新冠病毒造成的死亡個案卻有 2,100宗。但感染流感卻是澳洲人今年冬季關注的「首要健康問題」。





同時，調查亦發現有接近七成 （約 69%) 的澳洲人並不知道糖尿病、癌症和肥胖會令他們更易感染新冠病毒。





澳洲醫學會南澳分部的前負責人皮爾斯說：『令人擔憂的是有如此多的澳洲人沒有意識到，由於他們現有的醫療狀況，讓他們可能有感染由新冠病毒引起嚴重疾病的更大風險。』





他又表示，對於患有多種病症的人士而言，能夠保持建議的時間接種加強劑疫苗是十分重要的，因為這會降低他們患上嚴重疾病的風險，而他亦鼓勵這些病人要諮詢他們的醫療專業人員。





不過，莫德納預計，該公司今年銷售的新冠疫苗數量將會大幅下降，該公司估計銷售額將會由2022 年的 184 億美元減少至今年約 50 億美元。



同時，該公司亦預計希望可以在2025年左右，推出針對新冠病毒、流感和潛在人類呼吸道合胞病毒（RSV） 的一針過疫苗。



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