唔想笑住去喊住返? 去旅行前記得打齊針

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世衛建議所有旅行人士接種常規疫苗。

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有些傳染病可能在澳洲不存在，但在世界上其他地方很常見。往海外旅行的澳洲人可能需要接種疫苗，以保護自己免受這些傳染病的傷害。

要點
  • 旅行會使你感染在澳洲不存在的疾病。
  • 你可以透過接種疫苗來保護自己。
  • 要了解需要接種哪種疫苗，請至少在出發前六周去看醫生。
世界衛生組織（WHO）向所有旅行人士建議接種常規疫苗，並對到訪特定疾病高風險地區的人士建議接種特定疫苗。

雪梨科技大學（UTS）健康系的公共衛生學院副教授勞利（Jane Frawley）表示，旅行可令人們感染澳洲沒有的嚴重傳染病。

「大家最不想在假期生病，（但）去世界不同的地方旅行，肯定會讓人暴露於傳染病，而這些傳染病甚至在澳洲不一定存在，或者並不常見。」

不同時間地點有不同風險

勞利表示，健康風險可能受到新出現的疫情及新出現的疫苗影響。「在世界上其他國家，有些傳染病很流行，有時是當地獨有，意味著這些疾病在這些國家已根深蒂固。」
你的身體和免疫系統可能從未見過這些疾病。所以接種疫苗真的很重要，當有人真的接觸到疾病時，就會受到保護。
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當局有不同地區的疫苗清單給旅行認識參考。

向家庭醫生查詢疫苗

出國旅行需要接種哪些疫苗，取決於目的地、國家和停留時間。

勞利教授建議所有旅行人士，提前至少6個星期、最好12是個星期，諮詢他們的家庭醫生（GP），以決定他們特定旅行計劃所需的疫苗。

「家庭醫生可以基於你要去的國家，評估你的風險。他們有一個疫苗清單。」

雪梨大學臨床疫苗學專家伍德（Nicholas Wood）表示，人們也可自行在澳洲免疫登記冊（Australian Immunisation Register）查閱自己已接種過哪些疫苗。「有些常規疫苗，像是破傷風、麻疹、新冠和水痘等，但（自己檢查）比較複雜，最簡單還是去問家庭醫生。」
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特定疫苗取決於旅行人士的目的地、國家和停留時間。
根據政府衛生網站
Healthdirect
列明，醫生會考慮以下因素來決定你是否需要接種疫苗：
  • 年齡 
  • 疫苗接種史 
  • 是否懷孕或計劃懷孕
  • 疾病史和整體健康狀況 
  • 旅行原因
  • 目的地、停留時間和旅行方式
勞利教授表示，很多人直至準備出發才預約去看家庭醫生，但很多時候已經太遲。
疫苗需要一段時間，才能讓免疫系統產生反應，身體才會受到保護。

旅行人士可能需要的疫苗

政府網站
Smartraveller
HealthDirect
都有列出旅行人士可能需要的疫苗清單，部份可能要打不只一針：
  • 新冠
  • 甲型肝炎和/或乙型肝炎
  • 霍亂
  • 水痘
  • 傷寒
  • 黃熱病
  • 結核病
  • 腦膜炎球菌病
  • 日本腦炎
  • 麻疹
  • 流感
  • 破傷風
  • 瘋狗症
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不同地方不同時間有不同的健康風險。

「疫苗可救你一命」

伍德教授表示，在一些情況下，疫苗有機會救你一命。

「如果你接種的破傷風疫苗已經太久，而你在國外，發生容易感染破傷風的意外，如摔倒、被生鏽東西割傷、傷口有污垢或其他任何東西......通常，如果這種情況發生在澳洲，即使疫苗已經太久，你也可獲得醫療護理，並徹底清潔傷口。」

然而，如果在海外，特別是在偏遠地區，獲得這種治療會很困難且成本高昂。

瘋狗症也是需要疫苗的主要疾病，它可經由感染犬隻或帶菌的哺乳動物對人咬傷、抓傷而傳播。傷寒血液中毒也是，雖然可以用抗生素治療，但會嚴重影響旅行計劃，甚至可能需要住院治療。流行性腦膜炎和日本腦炎也強烈建議注射疫苗。

勞利提醒不要忘記新冠病毒：「如果接種疫苗或感染已至少六個月，那麼一定要接種加強劑。」他強調，新冠疫情在世界各地仍然非常普遍，在飛機、遊輪、巴士和繁忙的地方都會增加感染風險。
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出國旅行前要諮詢家庭醫生，若在海外打針也要告知醫生。 Source: iStockphoto / 06photo/Getty Images/iStockphoto

免疫與「HALO」

伍德表示，人們的免疫系統由「HALO」來決定——健康狀況、年齡、生活方式和職業。

「如果一個人的健康狀況不佳，並且正在服用額外的藥物或免疫抑制劑等，接種流感等常規疫苗就更重要。」

如有糖尿病、慢性肺病等基礎病，或正在服用免疫抑制藥物，諮詢家庭醫生並討論旅行計劃就更加重要。

在罕有情況下，一些人可能會對疫苗有過敏反應。若擔心疫苗的副作用，請諮詢家庭醫生，或致電 1300633424 聯絡
Adverse Medicines Events


若你在海外打了疫苗，應在澳洲疫苗登記冊（
Australian Immunisation Register
）登記並獲取疫苗證書。只有在澳洲的澳洲醫療專業人員才能在登記冊增加記錄，你可以向家庭醫生或其他醫生尋求幫助。

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