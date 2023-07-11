【家長注意！】一款受歡迎兒童防曬霜需回收

澳洲醫藥用品管理局 (TGA) 警告指，Natural Instinct 的兒童 SPF50+ 清潔防曬霜（Natural InstinctKids SPF50+ Clean Sunscreen）包括其200 毫升和 50 毫升包裝的防曬霜，由於未能提供適當的防曬保護，所以消費者不應使用。





該品牌的兒童防曬霜在一些主要藥房像Chemist Warehouse及其他主要零售商均有出售。





澳洲醫藥用品管理局表示，他們收到多份舉報指該防曬霜的「液體呈分層現象」，顯示該商品的防止曬傷藥用成分並「未正確混合，因此在塗抹（該產品）時可能無法提供（與其他防曬霜）相同樣的保護」。





受影響的批次包括200毫升瓶裝（bottle）,的外用霜（Topical Cream），編序號碼（serial number）為98519，有效期為2025年11月。 同時， 同一品牌的50毫升滾動型（roll on）瓶裝，編序號碼為98518，有效期亦是2025年11月的產品亦需要回收。





醫藥用品管理局表示：『當大家塗抹防曬霜時，藥物中的成分有助於保護你的皮膚免受太陽紫外線 (UV) 造成的傷害。』





『防曬系數 (SPF) 亦讓你知道防曬霜能在多大程度上保護你免受陽光的傷害。由於紫外線會導致皮膚癌，因此防曬霜提供的保護非常重要。』





管理局有表示：『受影響批次的 Natural Instinct 兒童 SPF50+ 清潔防曬霜中的液體分層，顯示著成分不正確混合。』





『當這種情況發生時，藥物的 SPF 值會發生變化，可能根本無法提供任何保護。』





該局建議擁有該產品的人士將產品扔掉，或將產品退回供應商或購買的地方以獲取退款。消費者亦可以聯絡 info@naturalinstinct.com.au 安排退貨或詢問你有的任何其他問題。



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