【無傷大雅？】隨手將這兩種「液體」倒進鋅盤 後果可以好嚴重！

你有否想過將用過的廚餘油倒進鋅盆，扭開水喉將油全部沖走？櫃裡那罐用了一半的油漆又怎樣？只要倒進水渠便可，很簡單，不是嗎？





這些方法的確簡單，但卻是「千萬不可」！因為這樣做不單會對你的屋房、後院、大廈或社區帶來問題（這些產品會導致家居管道嚴重淤塞和其他問題。）





除此之外，將這些東西倒入鋅盤，而進入下水道亦會對整個排污系統和維修工人帶來社會問題。





日常的廢水收集、處理和排放，有賴大家合作「做正確的事」。



排污系統的災難

澳洲各地有許多供水公司大致都同意，不要將油、脂肪、油脂、油漆或其他化學品倒進鋅盆。



所有這些水務公司都建議其他更好的處理方法，但由於他們無法控制我們在家中的私人行為。最後是否採用取消個人抉擇。



堵塞下水道的「惡劣 」元兇

坎培拉的水務公司 Icon Water 對 可以 和 不可以 倒入鋅盆的東西作出建議。他們將 「脂肪、油和油脂」 列為堵塞下水道的最嚴重的罪魁禍首。





當油加熱後，通常是液體狀並且很容易倒出，但在污水管內，它們迅速冷卻並凝固。





這是一個嚴重而普遍的問題。西澳水務公司估計有三成的渠道淤塞是由脂肪、油和油脂造成的。





所有排污系統都很容易受到倒入鋅盆或丟進馬桶的不安全物料堵塞。





油、脂肪和油脂會和丟進馬桶的其他物質結合，尤其是頭髮和所謂的「可沖廁濕紙巾」（雖然名字如此，但不應丟進馬桶）。





這些物質會隨著時間堆積起來，形成所謂「脂肪塊」的巨型怪物：由濕紙巾、頭髮、硬化油和其他廢物堆積成的可怕團塊。



脂肪和油就像膠水一樣，導致在渠道的樽頸位更易形成「脂肪塊」形成。





2021 年，英國泰晤士水務公司的工程師在地下渠道耗費了兩周，以清除一個大小相當於一間小屋大小的「脂肪塊」。





未經處理的污水未受控制





渠道淤塞產生的「惡臭」不僅對水務行業而言是一個問題，對我們所有人都造成壞影響。他們可能導致未經處理的污水在不受控地排放到環境中。





正如雪梨水務公司解釋，這些可能引發健康和環境的噩夢。





我曾經見過因渠道淤塞，未經處理的污水溢流到公共場所、公園、人家的後院、購物商場等等。





未經處理的污水排放到環境之中，會嚴重危害公眾和環境健康。



應該怎樣處理油污？

「廚餘廢油」其實可以回收並用來製造飼料、化妝品和生物燃料。





經過妥善處理後，柴油引擎可以使用「廚餘廢油」當燃料。





食品工業謹慎地管理其產生的廢料尤為重要，因為會產生大量的脂肪、油和油脂。





少量的食用油可以安全地堆肥，不過亦要小心，因為過多的油可能會破壞氧氣流動，以致引發堆肥的厭氧分解，產生難聞的氣味，還會吸引害蟲。





即使只是將脂肪、油和油脂當作垃圾扔進堆填區，亦比倒進鋅盆要好得多。請記住，將熱油倒入垃圾桶前，需要先將油冷卻。



把舊油漆倒進鋅盆會怎樣？

許多人不知道如何處理未使用的家居油漆。





維州西部的供水公司 GWM Water 表示，不應把油漆、油、潤滑劑、農藥和稀釋劑倒入鋅盆，否則會損壞排水管道，造成污染並產生煙霧，對維修工人構成危險。





渠道維修人員要在極苛刻的地底環境下工作。擠進排污系統中狹窄而封閉的空間是他們工作的一部分。





他們呼吸的空氣質量反映了人們將甚麼東西倒進鋅盆。一些化學物質甚至可能在下水道管道中產生爆炸性條件。可悲的是，污水渠工人曾經因危險氣體而中毒喪命。



如何處理剩餘的家居油漆？

舊油漆可以怎樣處理？可以聯絡你當地的市政府或參考首都領地政府提供的有用指南。





有關行業鼓勵人們將用剩的油漆帶到 Paintback 回收中心。這項由行業資助的計劃旨在降低不安全處置剩餘油漆產品的風險，並且鼓勵回收。





請妥善處理所有廢物，盡量不要將油或油漆沖入馬桶，以免破壞或堵塞排污系統。



