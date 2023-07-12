開支壓力下澳洲人網購熱情減退 電商出現裁員潮

跨境支付公司Airwallex發表「電子經濟指數」報告，指澳洲人在截至今年第二季度的網上購物開銷總共減少1.82%，總值5.233億元，平均每人比前一財年減少587元。





其中新州網民的購物熱情下降最甚，開支跌了7.9%，主要是減少了網上訂閱（跌17.75%）和旅遊（9.15%）方面的消費。





數據正值網購平台Amazon剛剛結束為期兩天的Prime Day活動，其競爭對手Kogan也在進行促銷。一些電子經濟企業已在近月開始裁員，西農集團（Wesfarmers）的網上商舖Catch Group剛在2月解僱百人，Amazon今年也在全球向1.8萬名職員開刀。





Airwallex的戰略總監Amelia Hamer表示，利率上漲、物價攀升下，澳洲人削減網購開支並不令人意外。「澳洲的電子經濟，主要是科技、教育和旅遊，跌得最多。澳洲人在整個電子經濟行業的開銷都在忍手。」





不過，這種影響也有地域限制，比如昆州、塔州和西澳，網上預訂的旅遊花費則有所增加，證明新冠疫情後的出行熱潮並未減退。





「數據顯示，新州是網購驟減的首當其衝的地區，和其它一些州份一樣每個季度都在下降。」



