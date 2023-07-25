【澳洲新西蘭無縫邊境】旅遊業推動 籲用人臉識別技術減少排隊

要點 澳洲旅遊業最高組織希望推行跨塔斯曼「無縫」邊境試驗計劃。

認為利用人臉識別技術，可以取代出示旅遊證件。

此建議在艾巴尼斯總理與新西蘭總理舉行會議前夕提出。

澳洲旅遊業界最高組織，促請聯邦政府和新西蘭政府試行邊境改革，改變兩國遊客出入境的方式。





旅遊業及交通論壇 (Tourism and Transport Forum) 冀兩國政府在八月底前成立聯合工作小組，開通「無縫」邊境，並可在年底前試行。





論壇表示，改革可包括考慮採用人臉識別技術，來取代出示登機證和護照，以減少旅程延誤。



旅遊業及交通論壇表示，機場採用人臉識別技術可免卻澳新兩國人民出示護照過關。 Source: Getty / Getty Images Source: Getty / Getty Images 論壇行政總監奧斯蒙德 (Margy Osmond) 在周一（7月25日）發出的一份聲明中說：「加快旅客通過機場大樓等候區的最明智之舉，是為不必要排隊的人，免除排隊等候的煩惱。」





「將每個旅客的旅行證件與人臉識別技術連接起來，可以減少過關手續。跨越塔斯曼海峽的旅客在辦理行李托運後至登機前，隨時可以被識別出來，毋需停下來等候或出示護照、旅行證件甚至登機證。」





「旅客在登機前托運行李時，就可以採用人臉識別技術和電子化的入境申報表。他們出發前，應已提交電子化的入境申報表，在飛行途中讓有關當局辦理手續。」



澳洲邊境資訊科技系統已過時

本月初，澳洲邊防署長奧特蘭 (Michael Outram) 在商界組織跨塔斯曼商業圈 (Trans-Tasman Business Circle) 的一次演講中表示：「迫切需要邊境現代化和投資，因為『主要的資訊科技系統』已經過時，而其他系統『仍然是以紙張為主』。」





奧斯蒙德對奧特蘭的講話表示歡迎，指澳洲曾經在提高入境效率方面處於領先地位，也是最早採用機場智能閘機和電子護照的國家之一。





可是，奧斯蒙德表示，現在「停滯不前」。她說，入境澳洲的旅客仍需用筆填寫紙張的入境表，但新西蘭已推出電子表格。」





她謂：「在這個電子化時代，這應該成為歷史。」





奧斯蒙德又希望兩國聯手試行跨塔斯曼旅客簽證，她說，這會「更方便海外遊客一次過到澳洲和新西蘭旅遊」。



對人臉識別技術的顧慮

澳洲人權委員會（Australian Human Rights Commission）表示，人臉識別等生物識別科技存有風險，尤其是在「高風險決策情況」下，識別錯誤可能「令侵犯人權風險增加」。





該委員會建議改革立法，以加強「有關生物識別科技（包括人臉識別）的開發，以及使用方面對人權的保障」。





其網站表示：「在推出明確的保障措施之前，委員會建議在高風險決策範疇，暫停使用生物識別科技，包括人臉識別技術。」



澳新兩國關係密切

旅遊業及交通論壇作出此呼籲之際，正值總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 準備於周三前往惠靈頓，與新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins)會面。





這將是艾巴尼斯首次正式訪問新西蘭，並且紀念被稱為「更緊密經貿關係」的自由貿易協定簽署 40 周年、跨塔斯曼海旅遊協定 50 周年以及兩國建交 80 周年。





艾巴尼斯上星期在一份聲明中表示，討論議題包括貿易和投資、安全及國防等問題。





希健斯上周在澳新領袖論壇（Australia-New Zealand Leadership Forum）發表演說時，將澳新貿易協議形容為黃金標準和兩國關係的基石。





但他表示還需開展進一步工作，以確保人員和貨物能繼續在塔斯曼海自由流動。





他在論壇上指出：「協調好規管工作，對於減少摩擦並使雙方的企業能夠發揮所長，至關重要。」





新西蘭是澳洲最大的國際旅遊市場。外交部最新的國際遊客調查顯示，今年截至3 月份，來自新西蘭的旅客人數為 827,000人次。







