【全澳致命車禍攀升】 難達2030年減半目標 報告籲收集道路創傷數據分析

新報告指出，澳洲未能改善道路安全，死亡人數逐年上升，未能實現主要目標。





新的「全國道路安全策略基準分析」（Benchmarking of the National Road Safety Strategy）報告顯示，截至 2023 年 6 月 30 日為止的 12 個月內，澳洲有 1,205 人在道路上喪生。





該數字較對上 12 個月增加 了3.2%，道路死亡人數增加了 37 人。





這份澳洲汽車協會（Australian Automobile Association）的報告發現，致命交通意外增幅最大的是維州、新州、西澳和南澳，只有一個州或地區有望實現全國安全目標。





根據報告顯示，全澳各州及領地，在道路安全方面，尚未走向實現「全國道路安全策略」（National Road Safety Strategy）目標的軌道上，包括到 2030 年將道路交通死亡人數減半。



新報告顯示，截至 2023 年 6 月 30 日的 12 個月內，澳洲有 1,205 人在道路上喪生。 Source: SBS 「全國道路安全策略」反映了澳洲政府在減少車禍造成的創傷方面作出的承諾。





主要目標是到 2030 年將每年死亡人數最少減半，並將重傷人數減少最少三成。



澳洲汽車協會警告，由於傷害和事故地點的資料不全，因此要明確指出危險和防止死亡相當困難。





維州的道路死亡人數增加得最多，有 13.2%，其次是新州，有 12.8%，西澳有 12.9%。





全國平均每 10 萬人就有4.59 人死於道路事故，北領地、塔州、西澳和南澳均高於平均水平。





澳洲汽車協會行政總監布德利 (Michael Bradley) 表示，這些數據顯示，只有北領地能如期降低道路死亡人數以達標。





他說：「目前的汽車安全水平是前所未有的高，道路方面所獲的撥款亦然，但道路死亡人數卻在不斷攀升。」





「我們需要一種新方法，從全國統計數據開始，指導執法、道路投資和改變政策。」



布德利又警告說，減少道路意外所造成的傷害十分困難，因為沒有一個政府報告有關傷害的數據。





他表示，聯邦政府應迫使各州和領地政府收集這些數據，作為明年 7 月制訂新撥款協議的其中一個要求。





他又稱，其他資料應包括道路交通死亡地點、涉及的道路狀況以及任何肇事原因，包括酒精、毒品或分散注意力的因素。





他說：「如果不作出衡量，就無法改善。在道路創傷方面，澳洲政府可衡量的非常之少。」





「到 2023 年，澳洲無法充份量化車禍造成創傷的程度，或為減少車禍創傷而採取的干預措施的效用。」





今年二月通過的「全國道路安全策略」制訂了一系列針對道路傷亡的目標，包括改善區域和偏遠地區的道路安全、改進新車採用的安全技術，以及消除市中心的道路死亡數字。







