今日大事（7月24日）

澳軍被揭曾要求士兵對戰爭罪行封口

澳洲國防軍被指曾威脅一名精銳士兵，指如果他向第三者發表講話，將受到刑事制裁。





審判期間提交的文件顯示，國防軍在2020年警告該名士兵，如果向傳媒或「任何第三者」披露有關的資料，可能會面臨刑事後果。





軍事律師科洛梅茨（Glenn Kolomeitz）說，這可以被理解為警告該士兵不要向聯邦警察透露有關戰爭罪行，當時警方正在調查針對澳洲國防軍的戰爭罪指控。





「有關的措辭非常明確，當中所說的第三者，是任何在國防軍以外、在指揮部以外的人，這是十分明確的。坦白說，任何看到這句話的士兵都會認為，這是意味著不准與調查人員、聯邦警察、特別調查員辦公室，以及指揮部以外的任何人談及這事，這是非常清楚及明確。」



雪梨西區周末槍擊案疑兇仍在逃

周日早上，兩男一女分別在Greenacre街道上兩架不同的私家車上遭到槍擊，兩車相距約50米。





警司Simon Glasser表示，沒有理由證據顯示，槍擊事件是與幫派有關。





「我們目前還沒有找到任何直接資料顯示，受害者涉及任何衝突，我們正在追尋至少一名男性疑犯。目前調查仍處於初步階段，暫時未知道是否還有其他人與今次案件有關。」



全國交通意外死亡增加 難及政府目標

雖然澳洲政府早前制定目標，指到了2030年，要將全國的交通意外死亡人數減半，但數字仍在繼續上升。





澳洲汽車協會(Australian Automobile Association)的最新一份報告發現，與之前12個月相比，有37人因為交通意外喪生，其中維州、新州、西澳及南澳的交通意外死亡人數增幅最大。





該會表示，北領地是唯一有望實現全國安全目標的司法管轄區，又指沒有足夠的有關受傷和意外地點的數據記錄，令他們在找出哪裡有危險和防止死亡的工作變得更加困難。



政府擬修法准臨時工轉永久職位

政府正在推動進一步的就業改革，迫使僱主為一些有固定工作時間的臨時工，提供永久工作。





不過，僱員亦可以不用接受這項建議，繼續擔任臨時工，繼續享有臨時工的額外補償，而不獲病假和有薪年假。





勞資關係部長博克（Tony Burke）表示，立法後將有85萬人受惠，但他預計，當中大多數人將保持臨時工身份，因為許多人寧願得到較高的實際工資。



維州擬改革住房政策舒緩租金急升

維州政府計劃改變住屋政策框架，令維州房地產行業及反對黨感到恐懼。





維州州長安德魯斯（Dan Andrews）表示，將會在幾個月後宣佈如何讓維州居民有更多的住屋選擇。





維州租戶協會主席貝弗里奇（Jennifer Beveridge）對此表示歡迎，因為租金開支正在急升。





但維州反對黨自由黨黨領佩蘇托（John Pesutto）就駁斥這項重大政策轉變，認為這是維州政府「絕望地試圖」分散大家對取消舉辦英聯邦運動會的注意力。



【原住民公投】長老籲支持者加緊工作

著名原住民長老皮爾森（Noel Pearson）號召原住民之聲入憲的支持者，指入憲公投的成功繼續受到質疑，因此仍有更多的工作需要做。





皮爾森向天空新聞表示，支持入憲的人必須為今次公投取得成功而努力，因為反對入憲，將對與原住民和解造成破壞，並將澳洲「留在黑暗中」。



器官捐贈受支持但登記者不足

一項新發起的全國運動敦促 民眾要登記為器官捐獻者 ，以提高移植率，挽救更多的性命。





移植數量曾經在2018年達到最高水平，但就在新冠大流行期間急劇下降。





昆州衛生廳長芬蒂曼（Shannon Fentiman）表示，需要展開這項全國運動來提高民眾的認識，她引用該州居民的統計數據，指器官捐贈的想法雖然得到州內人士廣泛接受，但捐贈率卻並不匹配。





「昆州大約有八成人支持捐獻器官，但就只有3成人在DonateLife度註冊，請大家在這周內到網上註冊捐贈器官，註冊所需時間大約只是30秒。」



塔州任命新部長負責澳式足球項目

塔州州長羅克利夫（Jeremy Rockliff）宣佈新的內閣委任，斯特里特（Nic Street）被委任為新的體育場館和活動部長，他將會負責在當地興建澳式足球聯賽（AFL）體育場的計劃。





上周，屬於自由黨的羅克利夫宣佈這項新任命，他承認，兩名議員因在荷伯特興建具有爭議的體育場計劃而變為獨立議員，政府因此變成少數政府，原因是他們擔心計劃耗資7.15億元興建的海濱場館，欠缺透明度。





AFL表示，如果沒有體育場，塔州就不能擁有一支球隊，該體育場仍需面對塔州議會兩院的兩輪投票，以及規劃委員會的評估，才知道能否興建。



民調：西澳工黨政府支持度大幅下滑

一項最新的民意調查顯示，西澳工黨政府的支持率大幅下降。





該民調訪問了1,000名選民，結果顯示西澳自由黨的支持率有所回升，目前自由黨的支持率是54%，比工黨只得46%稍為領先。





瓦格納叛亂後首次 白俄總統訪俄見普京

俄羅斯總統普京在聖彼得堡會見到訪的白俄羅斯總統盧卡申科，今次是兩人在瓦格納僱傭兵集團兵變之後，首次面對面會晤。





普京指，俄軍過去一天摧毀的外國裝備，打破了以往的紀錄，烏軍在反攻中亦損失超過2.6萬人，他聲稱烏軍的反攻已失敗。





普京表示，如果波蘭忘記現有的西部領土是屬於前蘇聯饋贈的禮物，俄方就會提醒他們。該言論已引起波蘭當局不滿。





與此同時，美國國務卿布林肯接受美國有線電視新聞網訪問時，預計俄烏戰事將會再持續多個月，他認為俄羅斯已經輸了這場戰事，因為莫斯科政府尋求將烏克蘭納入俄羅斯的目標，在很久前已告失敗。





但布林肯承認，烏克蘭收復失地的任務將是一場非常艱苦的戰鬥。



俄軍持續襲擊敖德薩 死傷損毀嚴重

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯昨日對敖德薩港發動的襲擊，使用了19種導彈，造成極大的破壞，並有至少1死20傷，包括4名兒童。





另外，有接近50棟建築物受損，其中包括25座古蹟、希臘領事館和一座著名的東正教大教堂。





澤連斯基說，其中一處受損地點是受聯合國教科文組織保護的文物。「單是昨晚，敖德薩就有近50棟建築物受破壞，其中25座是古蹟建築，歷史中心是由聯合國教科文組織列為保護的世界遺產。」





「希臘領事館大樓也遭到破壞，是敖德薩第二間遭受俄羅斯恐襲的領事館。就在3天前，中國領事館大樓亦遭到襲擊而損毀。」





過去一周，俄羅斯幾乎每天都轟炸敖德薩和其他烏克蘭糧食出口設施，對居民區造成嚴重破壞，並毀壞了大批出口糧食。



希臘旅遊勝地高溫山火 兩萬人撤離

希臘旅遊勝地羅德島（Rhodes）在高溫下連日出現山火，導致大約1萬9千名居民及遊客要逃到學校及庇護中心暫住。





撤離行動被形容為希臘歷來規模最龐大的一次。其中約3000人經海路，其餘萬多人由陸路撤離。有遊客指，他們要在酷熱天氣下，長途跋涉步行到安全地方。





一名在羅德島國際機場避難的女遊客表示，她的家人很幸運能夠乘坐巴士撤離。





「我聽聞有消息說可能需要撤離，當時煙霧已在她們的泳池上空蔓延，情況變得越來越惡劣，並且聽到直升機的聲音，然後就看到山頂著火。大家在驚慌失措下逃去坐巴士。很慶幸家人都能夠搭巴士離開。」





超過250名消防員、幾十輛消防車同多架飛機正在羅德島參與救火。另外，克羅地亞、土耳其等國家亦有提供幫助。



黑龍江中學體育館倒塌多人被困

中國黑龍江省齊齊哈爾市一間中學的體育館整個樓頂在昨日下午塌下，救援人員晚上先後救出兩名被困人士，令獲救人數上升至11人。





當局派出39輛消防車、159名消防員和4隻搜救犬到場，另外，大慶市亦派出消防員增援，目前救援行動仍然持續。





內地傳媒報道，體育館面積約1200平方米，頂部是混凝土板。報道引述當地居民說，體育館樓齡近30年，估計事故與年久失修有關。



新西蘭司法部長車禍後辭職

新西蘭司法部長艾倫（Kiritapu Allan）因酒後發生車禍，被控不小心駕駛而辭職。





39歲的艾倫早前曾經被公開有關她的精神健康欠佳，今次事件後，她將需要重新考慮她的政治生涯。





據報，昨晚艾倫在威靈頓開車撞向一輛停泊的汽車後，被警方拘留了大約兩小時。





總理希健斯表示，雖然他同情艾倫的精神健康狀況，但他認為艾倫不再適合擔任公職。





「雖然艾倫的行為不可原諒，但事件發生時她正極度情緒受困。我最初擔心的是艾倫的安全和健康，今早7點前第一件事就是與她交談，並告訴她，她的健康狀況不適合擔任部長職務。她已表示後悔並表明會辭職。」



墨西哥夜總會縱火釀11死6傷

墨西哥北部一家夜總會被人縱火襲擊，造成11死6傷。





調查人員稱，在聖路易斯里約科羅拉多市，一名男子因為被逐出夜總會，就用燃燒彈進行襲擊。





索諾拉州檢察官Gustavo Romulo Salas表示，疑犯是因為騷擾一些女顧客而被逐出。





「他們可以肯定事件是由一人所為，該名疑犯曾經在其他地方飲酒，顯然因為被逐出而來到這裡，他在那裡亦有冒犯他人，然後來到這裡又再騷擾及襲擊一些女性。」



體育消息

剛剛今早在巴黎結束的環法單車賽，丹麥車手溫格高（Jonas Vingegaard）連續第二年贏取冠軍。





整項賽事長達三星期，賽程超過 3千多公里，溫格高在阿爾卑斯山兩個關鍵賽段表現出色，他非常感謝團隊、家人及丹麥人的支持。



