散工日後更易變長工：聯邦政府年底修例

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「散工」雖有工資補償 (loading)，但欠缺工作穩定性。 Credit: svklimkin/ Pixabay

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聯邦工黨在上次大選時曾經承諾會讓「散工」(Casual workers，又稱臨時工) 更容易過渡為長工 (permanent employees)，聯邦勞資部長博克今天會發表講話。

根據博克所講，澳洲大約有 85 萬名平時上班時間穩定的散工，將可以選擇是否轉為長工。但他相信大部分這些散工都寧願選擇繼續做散工。

不過，按照聯邦政府的計劃，他們會修改「散工」的定義來堵塞現有的法律漏洞。新定義將考慮僱員上班時間是否固定，和他們事前是否獲通知新的更表。
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很多留學生和年輕人覺得「散工」工資較高，適合他們需要，所以寧願繼續當「散工」而不想當「長工」。 Credit: An SiYu/ Pixabay
博克指出，一些僱主會 "double dipping" (即既要馬兒好，又要馬兒不吃草)。

他意思是說，一些僱主明知他的僱員對編更不會「說不」(廣東話：不會托手踭)，於是一直以「散工」的形式聘用他們。

其實當「散工」也有它的好處，首先，員工可以拒絕新的編更；其次，他們一般享有 loading (額外的補償)，一般是比長工的工資高 25%。

但當「散工」也有不少弊端，包括「收停口停」，老闆有一天不給安排工作，那你便沒有收入。另外，你也沒有病假、年假和長期服務假期。所以，若你生病或有事不能上班，你那天便沒有收入。

最大的缺點，是當「散工」會少了工作穩定性，你的職位可能隨時由其他人頂替，又或甚至把它砍掉。因此，對某些人來說，當長工是十分重要的。

博克表示，哪些僱員會被定義為「散工」，將有一個客觀的測試。

當僱主向合資格的「散工」提供「長工」崗位時，「散工」僱員可以自行選擇是否接納。

博克認為，大多數「散工」會選擇繼續當「散工」，因為對他們來說，多了工資補償較其他因素重要。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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