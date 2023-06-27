普里戈津撤軍後首次開腔 瓦格納 7 月起應不復存在

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普京 (左)、普里戈津 (中) 和車臣領導人卡德羅夫的面具，在俄羅斯聖彼得堡的市集有售。 Source: AAP / ANATOLY MALTSEV

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由普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 率領的僱傭兵集團「瓦格納」(Wagner Group) 如無意外，將於 7 月 1 日 (本周六) 起不復存在。

事緣俄國國防部要求該集團的僱傭兵簽約，加入國防部，限期是在 6 月 30 日之前要簽訂編納協議。

但這個建議，一直遭「瓦格納」反對，根據報導，目前與俄羅斯國防部簽訂合約的僱傭兵，不及 2 %。
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俄羅斯一名市民 2023 年 6 月 26 日在聖彼得堡經過在一幅俄國軍人表示要捍衛祖國的街頭海報。 Source: AAP / ANATOLY MALTSEV
而普里戈津自莫斯科外圍撤軍後一直下落不明，令外界關注他的人身安全。不過，他昨日在他辦公室的 Telegram 頻道，上載了他的一段長約 12 分鐘的錄音，為他的「兵變」行動辯護。雖然大家仍然不知道他目前身處的地方。

他在錄音中表示，他們無意要推翻現時的政權、民選的政府，只是對一些事情表達不滿，包括俄羅斯軍方沒有向他們提供足夠的武器及物資。

另外，普里戈津有重申他們在烏克蘭的僱傭兵，遭俄羅斯是軍方發射的導彈擊中，有接近 30 人兵喪生。

至於普里戈津的兵變不及 24 小時便撤軍，《電訊報》(The Telegraph) 引述消息指，由於普里戈津的家人遭到俄羅斯特務機構挾持威脅，逼迫他同意撤軍，才有這戲劇性的發展。

除了普京露面發表了錄影講話之外，連遭普里戈津大肆批評的俄羅斯國防部長紹伊古，克里姆林宮也公開了他的影片，稱紹伊古正在軍營視察參與烏克蘭戰爭的俄羅斯軍隊，打破了此前關於他被開除或遭拘禁的傳聞。

詳情請收聽溫楚良和蔡苡雯的報導。
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