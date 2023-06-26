俄羅斯兵變暫時平息 普京強人形象嚴重受損

事緣俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團 (Wagner Group) 首領普里戈津 (Yevgeny Prigozhin) 多個月來公開指責宿敵俄羅斯國防部長紹伊古 (Sergey Shoigu) 和俄羅斯總參謀長格拉西莫夫 (Valery Gerasimov) 無能，又指，克里姆林宮之所以入侵烏克蘭，是基於陸軍最高將領編造的謊言。



2023 年 6 月25 日 (星期日)，莫斯科警員檢查市民的身份證明文件。 Source: AAP / Dmitri Lovetsky 其實普里戈津周六 (6月24日）表示，他指揮著 25,000 瓦格納戰士已從烏克蘭越過邊境進入俄羅斯，並佔領了羅斯托夫（Rostov-on-Don）的軍事設施，他宣稱：「這不是軍事政變，而是正義的遊行。」他所指的遊行，是指揮軍隊直闖莫斯科。





羅斯托夫是俄羅斯南部地區軍事總部所在地，也負責監督烏克蘭的戰鬥。





莫斯科市長不敢怠慢，採取了「反恐措施」。





不過，事情峰迴路轉，這次「兵變」發動不到 24 小時，到達了距離莫斯科 200 公里處的普里戈津宣佈不會再前進，因為不想見到俄軍「流血」，於是決定撤退。



2011 年，普里格津在他所經營的高級餐廳招待時任俄羅斯總理普京。普里格津有「普京大廚」之稱。 Source: AAP / Misha Japaridze 俄羅斯宣佈在得到白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko ）居中斡旋之下，會讓普里戈津前去白俄羅斯居住。





當然，雙方還同意了一些條件。





星期六晚，普里戈津離開了羅斯托夫的南部軍事區，自此，大家再沒有聽過普里戈津目前身處何方的消息，也不知道有多少瓦格納跟隨他。



