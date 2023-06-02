【墮落天使？】曾獲澳洲最高榮譽勳章軍人指三間報章誹謗案終審結 軍人敗訴而回

而這宗案件亦是澳洲審訊時間第二長的誹謗案件。





羅伯茨-史密斯是澳洲在世的的軍人當中獲勳章最多的人士，他曾經在阿富汗戰爭服役。在2006 年，他因為在阿富汗擔任巡邏偵察員的工作而獲頒英勇勳章，到2011 年，他更獲頒澳洲最高的軍事榮譽維多利亞十字勳章，以表彰他在2010年一次尋找一名塔利班高級指揮官的行動中拯救同僚的工作。而他亦是軍隊的精英分子以及是在澳洲僅有的101名獲得維多利亞十字勳章的其中一人。





他在退伍後開辦了自己的諮詢公司，然後加入了七號網絡，擔任過該網絡在布里斯本及昆士蘭偏遠地區分部的總經理。





不過， 在2018 年，《時代報》、《雪梨晨報報》和《堪培拉時報》均報道指他在2009 年至2012年期間在阿富汗犯下了謀殺及欺凌等的戰爭罪行，又指他對手無寸鐵的阿富汗平民使用武力，另外亦有報道指他涉及家暴。而在2020年，羅伯茨-史密斯正式向聯邦法院提出起訴，指三間報章和三名記者誹謗，同時，他亦否認了所有有關不當行為的報道。





羅伯茨-史密斯說，有關報道錯誤地將他描繪成為戰爭罪犯和殺人犯，因此他尋求對他造成的損害賠償。他的代表律師摩西（Arthur Moses, SC）形容他的當事人是一名訓練有素、經驗豐富的士兵，而他所表現的勇氣、技能和正派的形象經已被有關媒體的報道「損毀了」他的聲譽。





他又表示，不是在法庭上提供不利於羅伯茨史密斯的證據的精英部隊士兵是騙子和是說長道短的人，他們是因為羅伯茨史密斯獲得澳洲的最高軍事榮譽而對他嫉妒和感到苦澀。





羅伯茨史密斯要求對方賠償高達10年或更長時間的工作收入損失，包括他與羅兵咸永道會計事務所（PwC）的合作夥伴關係和從公開演講中能夠獲得的豐厚收入。同時，他亦沒有因為這些報道所指控他的行為而被正式起訴，刑事法庭對他的調查也沒有發現任何結果。





而在澳洲要在誹謗案中獲勝，被控的報章必須證明所報道的是真相，而這正是三份報章堅持的說法，而他們亦爭取到包括一些軍人和阿富汗平民等作為證人來支持他們的說法。其中一名前特種空勤部隊（SAS）士兵的目擊者講述他親眼看見羅伯茨史密斯將一名手無寸鐵的囚犯踢下懸崖，然後該名囚犯在懸崖下遭處決的情況。





同時，他們亦找來羅伯茨史密斯的前妻 Emma 代表媒體提供了不利於羅伯茨史密斯的證據。





羅伯茨-史密斯訴訟的部分資金是向前戰爭紀念館主席、七號網絡的老闆、億萬富豪斯托克斯（Kerry Stokes）借貸的，而有報道指，今次訴訟的法律費用估計高達 2500 萬元， 究竟最後由誰來支付，現時還不知道。





不過，現時知道的是，斯托克斯在判決後發表了一份聲明。





他說：『聽到有關結果我感到很失望，......有關判決與我所認識的人（羅伯茨 - 史密斯）並不一樣。』





同時，大法官貝桑科 (Anthony Besanko) 亦判決撤銷對記者麥肯齊（Nick McKenzie） 馬斯特斯（Chris Masters）、和羅大衛 （David Rowe）的誹謗指控， 並表示法庭發現大部分報章的報道是基本屬實。





在宣判之後，其中一名被告的記者麥肯齊說，這是在他職業生涯中最艱鉅的任務。





而他亦表示：『今天是正義的一天，對於那些勇敢站出來說出羅伯茨-史密斯是誰的真相的前特種空勤部隊的人來說，這是正義的一天， 而羅伯茨-史密斯是一個戰爭罪犯、一個惡霸和一個騙子。澳洲應該為前特種空勤部隊的那些士兵感到自豪，他們是部隊中的大多數，他們堅持正義。而他們亦已經被證明是正確的。』





在為期 11 個月的審判期間，羅伯茨-史密斯均有出席，但在宣判日，他卻不見踪影， 據報他當時正在峇里島的一個度假勝地， 而他亦會有 48 天的時間提出上訴。一些法律專家表示，雖然今次民事訴訟的重點是有關在 2018 年一系列報道對羅伯茨-史密斯的聲譽帶來的損害，實際上亦不是有關戰爭罪的審判， 但對於澳洲而言，卻確是首次有關戰爭罪行的審判。詳情請收聽鄺美玲和梁焱剛的報道。



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