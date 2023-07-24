今日大事(7月25日）

Robodebt前主管坎貝爾辭去現屆國防部職務
調查上屆的皇家委員會、公佈嚴厲的調查結果後，負責推行該計劃的高級公務員、民政部前主管坎貝爾 （Kathryn Campbell）已辭去國防部職務。
年薪達 90 萬元的坎貝爾，在報告公佈幾天後已被停薪停職。
調查發現，她作為民政部的負責人，在推行該計劃期間，即使收到有資料顯示計劃是違法，但仍然沒有採取任何實際行動。
國防部在一份聲明中證實，坎貝爾於上週五（7 月 21 日）已辭去澳英美軍事同盟AUKUS 高級顧問的職務。
反對黨批評政府計劃有意修改勞資關係
聯邦反對黨就業和職場關係事務負責人卡殊(Michaelia Cash)對政府計劃作出猛烈批評。
聯邦政府正在考慮讓近百萬名散工，可以更容易轉為長工，並給予散工僱員工更大的權利和彈性。
這項立法亦將會推翻上屆政府對散工定義所作出的修改，有關修改去年在高等法院獲得支持,卡殊認為沒有必要修改勞資關係法。
「勞資關係部長博克 (Tony Burke)讓澳洲各地的僱主陷入混亂。他說要堵塞漏洞，但就沒有告訴僱主及澳洲人知，散工的漏洞到底是甚麼？」
「如果他說的是對散工的確定性和公平性，上屆聯邦政府首次為散工的定義進行立法—亦即是目前的《公平工作法案》，已給予澳洲僱主和僱員足夠的確定性。」
工會：政府應向大企業徵稅以應付租屋危機
澳洲最大工會之一、建築、林業、礦業及能源工會（CFMEU）希望政府向大企業徵稅，來支付興建的費用。
他們呼籲政府向利潤最高的公司徵收0.3%的超級利得稅，用作撥款興建公屋，並解決澳洲的住屋危機。
工會的全國總幹事史密斯史密斯 (Zach Smith) 今天（7月25日）將於全國記者俱樂部發表演說，詳述這項計劃。
史密斯表示，澳洲目前急需興建超過75萬間房屋，每年需要撥款280億元，來縮窄住屋問題的差距。
他又指，提議的超級利得稅將可以輕鬆地解決這問題。
參議院對【同意進行性行為】法例進行聆訊以厘定基礎
參議院由今日起對本地【】法例將進行為期三日聆訊， 讓法律專家和倡議者討論如何解決全國在該法例上未能達成共識的問題。
現時，按新州、昆州、維州、塔州及首都領地的【性行為共識】法例，如果一方對進行性行為保持沉默或無作出抗拒，亦不能被視為是同意，但在西澳、南澳和北領地嘅詮釋就並非如此。
有關的國會小組、希望就澳洲各司法管轄區對該法例中同意進行性行為的不同定義、圍繞同意進行性行為的教育的有效性，以及司法系統如何影響性暴力倖存者等問題進行研究。
新州廉政公署涉遲交貝莉珍妮安涉貪報告遭查
新州廉政公署（ICAC）因延遲提交前州長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）涉嫌貪污的報告而被調查。
新州廉政公署調查專員弗內斯 (Gail Furness) 已去信給前新州財政廳長基恩 (Matt Kean)，指她將會調查貝莉珍妮安在2021年接受質詢，到今年6月才公佈調查結果上的時間差距是否「管理失當」。
基恩曾不滿貝莉珍妮安所受到的對待。
廉政公署的報告發現，雖然她有「嚴重貪污行為」，但不建議提出指控。
財長宣佈任巴利特為生產力委員會新主席
財長查默斯（Jim Chalmers）宣佈，維州財政廳副秘書長巴利特（Chris Barrett）將於9月起上任生產力委員會新一任主席，任期5年，負責監管改革委員會。
查默斯感謝即將卸任委員會主席的布倫南 (Michael Brennan)，並強調任命巴利特將為推動委員會向前發展提供一個重要機會。
「任命巴利特的決定，正確認聯邦政府需要建立一個更強大的經濟機構，亦意味著需要更新、調整和振興生產力委員會。而巴利特是一位經驗豐富、備受尊敬的經濟學家和公務員。」
北領地提高刑事責任年齡下限
北領地政府將需要負上刑事責任的年齡，從10歲提高到 12 歲。
新法例將於8月1日起生效。
如果 11 歲或以下的兒童有刑事行為，他們將需要接受一項名為「 On The Right Track」的新系統監管。
該計劃包括轉移他們的活動、與家長合作並希望讓他們重新融入學校。
北領地家庭廳長沃登（Kate Worden）表示，有關改變是為了防止罪行。
以色列爆發示威以示不滿政府司法改革
以色列各地正爆發示威，以示不滿在反對派議員集體離場抗議下，國會以64對0票通過引發巨大爭議的司法改革法。
改革被指是尋求限制最高法院的權力，令法院不能以不合理為由駁回政府決策。
以色列並無成文憲法，反對改革人士認為，新改革將移除法院有效制衡行政權力的僅有方法之一，為濫權打開大門。一名示威者表示，他們將會繼續為此抗爭。
「對以色列的民主而言，這是悲傷的一日。有關法例將令政府能夠通過任何他們想要通過的法律，亦可以讓當局無視個人的技能或背景、隨意任命任何人擔任職務。我們將繼續反抗。」
聯合國譴責周日的襲擊破壞烏克蘭文化及遺產
聯合國譴責周日於烏克蘭發生的襲擊事件，襲擊亦造成一人死亡，至少二十人受傷，其中包括四名兒童；期間破壞受聯合國教科文組織保護的「主顯聖容」大教堂及其他20多個地標建築 ,並摧毀了六棟房屋和住宅單位。
聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克（Farhan Haq ）表示，秘書長就戰爭對烏克蘭文化及遺產日益構成威脅、感到擔憂。
「自2022年2月24日以來，教科文組織已核實烏克蘭境內270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教場所。古特雷斯亦敦促俄羅斯、要立即停止對受保護的文化財產進行襲擊。」
希臘科孚島山火蔓延致民眾疏散
希臘熱門旅遊勝地科孚島的山火蔓延，當局下令民眾要疏散。
由於當地全國的氣溫都在攝氏 40 度以上，當局開始以海路進行疏散。
剛過去的周末，大火已迫使數千名遊客及居民從南部羅得島撤離。
聯合國與北韓討論美國兵越境後被拘押案
聯合國軍司令部指，已透過現有的聯絡機制，與北韓討論上星期有美國二等兵在遊覽南北韓非軍事區時， 從南韓越界衝入北韓，並被北韓拘押的案件。。
通常對此類案件都會發表評論的北韓媒體，一直對事件保持沉默。
多國部隊副指揮官哈里森中將表示，正在努力確認該名士兵的安全。
「我們最關心的是該名士兵的福祉、亦經已通過停戰協定機制與北韓軍方進行對話。聯合警備區的遊覽安排亦已暫停。同時，涉事指揮官，在多次檢討後，仍表示會唯持原本的決定。」
香港警方突擊搜查袁弓夷在港家人單位
香港警方國安處尋日證實，突擊搜查8名被通緝海外港人之一的袁弓夷在香港家人的單位，並分別帶走袁弓夷長女袁彌望及二子袁彌昌等人，調查家人是否仍然有與袁弓夷聯絡或是有金錢往來。
發言人強調，打擊8人在港連繫人及代理人的行動，是要展示執法的決心，及試圖中斷他們與通緝人士有任何形式的協助或資助。國安處亦會繼續對其他被通緝人士在港的聯繫人或代理人展開調查。
擔任香港立法會議員的袁弓夷新抱容海恩亦證實，她與丈夫袁彌昌分別被帶到警署接受調查，並強調自己得知袁弓夷的行蹤，一定會向警方披露，全面配合警方調查。
風暴【杜蘇芮】增強為超強颱風明日將進入香港
香港天文台表示，由於強颱風杜蘇芮於凌晨增強為超強颱風，根據現時的預測路徑，估計杜蘇芮將於明日進入香港800公里範圍，屆時當局會視乎預測路徑及強度，考慮是否發出一號戒備信號。
香港天文台又預計，杜蘇芮會在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後有可能移向廣東東部沿岸，亦有可能擦過台灣西南部一帶。
【體育消息】
在維州州長安德魯斯於上星期宣布，維州因為費用問題而決定退出主辦2026 年英聯邦運動會後，代表維州政府的律師、在倫敦與英聯邦運動會聯會討論相關賠償款項，但未能達成協議。
不過，維州衛生廳長托馬斯已證實雙方會繼續進行討論。
另外，女足世界盃賽事，德國及巴西隊分別戰勝首次參賽的摩洛哥及巴拿馬隊。
兩屆冠軍德國隊在墨爾本以六比零擊敗摩洛哥隊。 隊長波普更加梅開二度。巴西隊則在阿德萊德的賽事中，以四比零大勝巴拿馬隊。
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