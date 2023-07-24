今日大事(7月25日）

Robodebt前主管坎貝爾辭去現屆國防部職務

年薪達 90 萬元的坎貝爾，在報告公佈幾天後已被停薪停職。





調查發現，她作為民政部的負責人，在推行該計劃期間，即使收到有資料顯示計劃是違法，但仍然沒有採取任何實際行動。





國防部在一份聲明中證實，坎貝爾於上週五（7 月 21 日）已辭去澳英美軍事同盟AUKUS 高級顧問的職務。



反對黨批評政府計劃有意修改勞資關係

聯邦政府正在考慮讓近百萬名散工，可以更容易轉為長工，並給予散工僱員工更大的權利和彈性。





這項立法亦將會推翻上屆政府對散工定義所作出的修改，有關修改去年在高等法院獲得支持,卡殊認為沒有必要修改勞資關係法。





「勞資關係部長博克 (Tony Burke)讓澳洲各地的僱主陷入混亂。他說要堵塞漏洞，但就沒有告訴僱主及澳洲人知，散工的漏洞到底是甚麼？」





「如果他說的是對散工的確定性和公平性，上屆聯邦政府首次為散工的定義進行立法—亦即是目前的《公平工作法案》，已給予澳洲僱主和僱員足夠的確定性。」



工會：政府應向大企業徵稅以應付租屋危機

他們呼籲政府向利潤最高的公司徵收0.3%的超級利得稅，用作撥款興建公屋，並解決澳洲的住屋危機。





工會的全國總幹事史密斯史密斯 (Zach Smith) 今天（7月25日）將於全國記者俱樂部發表演說，詳述這項計劃。





史密斯表示，澳洲目前急需興建超過75萬間房屋，每年需要撥款280億元，來縮窄住屋問題的差距。





他又指，提議的超級利得稅將可以輕鬆地解決這問題。



參議院對【同意進行性行為】法例進行聆訊以厘定基礎

現時，按新州、昆州、維州、塔州及首都領地的【性行為共識】法例，如果一方對進行性行為保持沉默或無作出抗拒，亦不能被視為是同意，但在西澳、南澳和北領地嘅詮釋就並非如此。





有關的國會小組、希望就澳洲各司法管轄區對該法例中同意進行性行為的不同定義、圍繞同意進行性行為的教育的有效性，以及司法系統如何影響性暴力倖存者等問題進行研究。



新州廉政公署涉遲交貝莉珍妮安涉貪報告遭查

新州廉政公署（ICAC）因延遲提交前州長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）涉嫌貪污的報告而被調查。





新州廉政公署調查專員弗內斯 (Gail Furness) 已去信給前新州財政廳長基恩 (Matt Kean)，指她將會調查貝莉珍妮安在2021年接受質詢，到今年6月才公佈調查結果上的時間差距是否「管理失當」。





基恩曾不滿貝莉珍妮安所受到的對待。





廉政公署的報告發現，雖然她有「嚴重貪污行為」，但不建議提出指控。



財長宣佈任巴利特為生產力委員會新主席

財長查默斯（Jim Chalmers）宣佈，維州財政廳副秘書長巴利特（Chris Barrett）將於9月起上任生產力委員會新一任主席，任期5年，負責監管改革委員會。





查默斯感謝即將卸任委員會主席的布倫南 (Michael Brennan)，並強調任命巴利特將為推動委員會向前發展提供一個重要機會。





「任命巴利特的決定，正確認聯邦政府需要建立一個更強大的經濟機構，亦意味著需要更新、調整和振興生產力委員會。而巴利特是一位經驗豐富、備受尊敬的經濟學家和公務員。」



北領地提高刑事責任年齡下限

北領地政府將需要負上刑事責任的年齡，從10歲提高到 12 歲。





新法例將於8月1日起生效。





如果 11 歲或以下的兒童有刑事行為，他們將需要接受一項名為「 On The Right Track」的新系統監管。





該計劃包括轉移他們的活動、與家長合作並希望讓他們重新融入學校。





北領地家庭廳長沃登（Kate Worden）表示，有關改變是為了防止罪行。



以色列爆發示威以示不滿政府司法改革

以色列各地正爆發示威，以示不滿在反對派議員集體離場抗議下，國會以64對0票通過引發巨大爭議的司法改革法。





改革被指是尋求限制最高法院的權力，令法院不能以不合理為由駁回政府決策。





以色列並無成文憲法，反對改革人士認為，新改革將移除法院有效制衡行政權力的僅有方法之一，為濫權打開大門。一名示威者表示，他們將會繼續為此抗爭。





「對以色列的民主而言，這是悲傷的一日。有關法例將令政府能夠通過任何他們想要通過的法律，亦可以讓當局無視個人的技能或背景、隨意任命任何人擔任職務。我們將繼續反抗。」



聯合國譴責周日的襲擊破壞烏克蘭文化及遺產

聯合國譴責周日於烏克蘭發生的襲擊事件，襲擊亦造成一人死亡，至少二十人受傷，其中包括四名兒童；期間破壞受聯合國教科文組織保護的「主顯聖容」大教堂及其他20多個地標建築 ,並摧毀了六棟房屋和住宅單位。





聯合國秘書長古特雷斯的副發言人哈克（Farhan Haq ）表示，秘書長就戰爭對烏克蘭文化及遺產日益構成威脅、感到擔憂。





「自2022年2月24日以來，教科文組織已核實烏克蘭境內270處文化遺址遭到破壞，其中包括116處宗教場所。古特雷斯亦敦促俄羅斯、要立即停止對受保護的文化財產進行襲擊。」



希臘科孚島山火蔓延致民眾疏散

希臘熱門旅遊勝地科孚島的山火蔓延，當局下令民眾要疏散。





由於當地全國的氣溫都在攝氏 40 度以上，當局開始以海路進行疏散。





剛過去的周末，大火已迫使數千名遊客及居民從南部羅得島撤離。



聯合國與北韓討論美國兵越境後被拘押案

聯合國軍司令部指，已透過現有的聯絡機制，與北韓討論上星期有美國二等兵在遊覽南北韓非軍事區時， 從南韓越界衝入北韓，並被北韓拘押的案件。。





通常對此類案件都會發表評論的北韓媒體，一直對事件保持沉默。





多國部隊副指揮官哈里森中將表示，正在努力確認該名士兵的安全。





「我們最關心的是該名士兵的福祉、亦經已通過停戰協定機制與北韓軍方進行對話。聯合警備區的遊覽安排亦已暫停。同時，涉事指揮官，在多次檢討後，仍表示會唯持原本的決定。」



香港警方突擊搜查袁弓夷在港家人單位

香港警方國安處尋日證實，突擊搜查8名被通緝海外港人之一的袁弓夷在香港家人的單位，並分別帶走袁弓夷長女袁彌望及二子袁彌昌等人，調查家人是否仍然有與袁弓夷聯絡或是有金錢往來。





發言人強調，打擊8人在港連繫人及代理人的行動，是要展示執法的決心，及試圖中斷他們與通緝人士有任何形式的協助或資助。國安處亦會繼續對其他被通緝人士在港的聯繫人或代理人展開調查。





擔任香港立法會議員的袁弓夷新抱容海恩亦證實，她與丈夫袁彌昌分別被帶到警署接受調查，並強調自己得知袁弓夷的行蹤，一定會向警方披露，全面配合警方調查。



風暴【杜蘇芮】增強為超強颱風明日將進入香港

香港天文台表示，由於強颱風杜蘇芮於凌晨增強為超強颱風，根據現時的預測路徑，估計杜蘇芮將於明日進入香港800公里範圍，屆時當局會視乎預測路徑及強度，考慮是否發出一號戒備信號。





香港天文台又預計，杜蘇芮會在未來兩三日移向呂宋海峽，隨後有可能移向廣東東部沿岸，亦有可能擦過台灣西南部一帶。



【體育消息】

在維州州長安德魯斯於上星期宣布，維州因為費用問題而決定退出主辦2026 年英聯邦運動會後，代表維州政府的律師、在倫敦與英聯邦運動會聯會討論相關賠償款項，但未能達成協議。





不過，維州衛生廳長托馬斯已證實雙方會繼續進行討論。





另外，女足世界盃賽事，德國及巴西隊分別戰勝首次參賽的摩洛哥及巴拿馬隊。





兩屆冠軍德國隊在墨爾本以六比零擊敗摩洛哥隊。 隊長波普更加梅開二度。巴西隊則在阿德萊德的賽事中，以四比零大勝巴拿馬隊。







