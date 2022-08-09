SBS 新聞簡報（7月24日）

政府擬修例准臨時工轉長工

新規定下，僱主必須為有固定工作時間又願意轉為長工的臨時工，提供永久職位。預料此舉可惠及8.5萬名打工仔。





不過，澳洲工商總會行政總裁麥凱勒表示，修例是不必要，將降低靈活性並打擊成千上萬的小企業。他形容相關做法是倒退，將為就業帶來不確定性。





澳洲總工會秘書長麥克馬納斯則對政府修例表示歡迎，稱打工仔有權獲得更大權利。她反駁商界指，唯一的不確定性是臨時工不知道自己何時有工開和有收入。



【財案2023】盈餘錄得超過200億元

雖然財政預算的盈餘增加，但政府不會再有更多紓困政策。





5月份公佈的 財政預算案實現15年來首次盈餘 ，達到42億元。而財政部長查默斯今日公佈，實際盈餘金額比原來多4倍，高達200億元。





不過，他表示政府不會實施更多的紓困措施，而資金會留用未來提供更大的靈活性。他說雖然財政好轉，但也面臨著長期不斷加劇的壓力。





此外，查默斯也宣佈，維州財政部副秘書長巴利特（Chris Barrett）出任生產力委員會新一任主席，將於9月上任，任期5年。





他說巴利特將負責監管改革，在維持獨立性的同時幫助聯邦政府實現經濟目標。



政府撥款98億元購置運輸軍機

政府宣佈撥款98億元，為國防軍增添20架C-130「大力士」（Hercules）運輸機。





澳洲在1999年首次購置該款軍機，在天災和新冠疫情期間發揮關鍵作用。而由美國航空製造商洛歇馬丁（Lockheed Martin）生產的新飛機，預計將於2030年交付，將可取代原有的12架運輸機編隊。





國防工業部長康羅伊表示，這筆投資令編隊增加三份之一，可加強皇家澳洲空軍在本地區及全球應對人道主義危機和軍事威脅的能力。



黑龍江中學體育館樓頂倒塌釀11死

中國黑龍江齊齊哈爾一間中學體育館樓頂倒塌，造成11人死亡。





事發時共有19人在體育館內，當局今日中午找到最後一名失蹤者的遺體。





現場搜救工作已結束，正展開事故調查，而初步調查顯示，起因是鄰近的教學樓施工期間，施工人員違規將珍珠岩堆置在體育館屋頂。受降雨影響，珍珠岩浸水變量，引發坍塌。





施工機構的負責人已被拘留。



俄方稱挫敗烏克蘭兩宗無人機襲擊

俄羅斯表示，烏克蘭針對莫斯科和克里米亞實施無人機襲擊，未造成傷亡。





俄方指，兩架無人機在凌晨襲擊莫斯科，其中一架在國防部大樓附近墜毀，另一架墜落一座商業中心。有建築物受到損毀。





而在克里米亞，11架無人機被俄軍擊落，一個彈藥庫被擊中，一所民居受損。方圓5公里的人要疏散。



報告：三份一澳洲人受到住房壓力

住房組織Everybody's Home對750人進行調查，當中三份之一正承受住房壓力，越來越多人要以收入的三成以上來支付房屋開支。





租戶受到的壓力最大，超過八成人為支付租金而掙扎。





報告指，越來越多人為了有瓦遮頭，要犧牲在食物、醫療的開支和儲蓄。



昆州倆男子遊艇藏毒被控

昆州兩名男子因在遊艇內藏毒而被控。





聯邦警察表示，一艘藏有247公斤可卡因的遊艇於今年4月從瓦努阿圖抵達坎培拉，兩人在5月將船隻開到昆州，最終上星期在Griffith被捕。警方也在相關物業內檢獲29萬元現金。





兩人被控進口商業數量的邊境管制藥物和非法處理贓款，上星期五在坎培拉提堂後還柙，沒申請保釋。



體育消息

澳洲女足國家隊 Matildas 隊長卡爾，確認缺席本周四在布里斯本對陣尼日利亞的世界盃第二戰。



