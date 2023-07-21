【女足世盃開鑼】澳洲首場1-0勝愛爾蘭 總理稱「一前提下」增一天公眾假期

在隊長卡爾 (Sam Kerr) 因傷缺席下，澳洲國家女子足球隊 Matildas 在星期四 (7 月 20 日) 晚上的 2023 女足年世界盃收場賽事中，以 1-0 取勝愛爾蘭。





在收場中取得佳績，令澳洲國家隊更容易有望在分組賽中取勝、晉級下一輪的賽事。但此前，澳洲隊將須於下星期四 (27 日) 及再下星期一 (31 日) 分別與尼日利亞及加拿大對戰。





澳洲女足目前排名全球第十，預料將能在小組中奪得首兩名的地位，但美國則是今屆賽事的熱門隊伍。



總理：「可能會」推動一日全國公眾假期

與此同時，總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在澳洲國足首場賽事舉行前表示，「在一個前提下」澳洲人可能會獲得一日額外的公眾假期。





他表示，假如 Matildas 最終在今屆女足世界盃中捧盃，他「可能會」游說各州州長給予國民一天額外的公眾假期。





他在星期四較早前接受澳洲廣播公司電台訪問，表示自己要對 Matildas 說的話只有簡單兩個字：「好運」(good luck)。





他說：「我不認為他們需要我的建議...... 我真的很期待今晚的賽事，這將是一場非常令人興奮的活動。」



總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)。 Source: AAP / DARREN ENGLAND/AAPIMAGE 去年男子世界盃舉行時，艾巴尼斯亦曾表示，若澳洲國足 Socceroos 成功奪得世界盃，他將推動為澳洲國民能得到一天額外的公眾假期。





前總理霍克 (Bob Hawke) 在 1983 年澳洲贏得美洲杯帆船賽 (America's Cup) 後，亦宣佈給予全體國民一天「突發」公眾假期。





他當時說：「任何老闆若解僱今天沒有上班的僱員，是可惡的。」





當被問及若 Matildas 最後成功取勝，他會否推動額外一天的公眾假期，艾巴尼斯說：「各州 (政府) 負責制定公眾假期...... 但我告訴你，如果我們贏得世界盃，這將是一個我們全國上下一同慶祝的日子。」





「這絕對是我的看法，我會強烈地予以表達。」





