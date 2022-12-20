【世界盃】澳洲隊表現出色 世界排名衝上10年新高

澳洲隊 Socceroos 在本屆世界盃的4場比賽，兩場勝利來自於世界排名更高的丹麥和突尼西亞，而兩場敗仗的對手則是最終的決賽雙方——阿根廷和法國。





排名第27也是澳洲自2012年9月高居第25位以來，逾10年的最高排名，不過離2009年第21位歷史最高排名仍有距離。





儘管 進步頗大 ，但澳洲在亞足聯（AFC）球隊中仍排名第四，前面還有也在本屆世界盃表現不俗的日本（20位）、伊朗（24位）和南韓（25位）。





根據體育資訊網站ESPN推算，巴西預計仍會佔據最新世界排名的榜首。原本排第2的法國和第3的阿根廷，任何一方在世界盃決賽取勝都可憑新增大量積分而獨佔鰲頭，但最終打平。



此外，國際足聯已公佈的本屆世界盃32支參賽球隊成績排名，澳洲高居第11位，高於曾經的世界冠軍西班牙（13位）、德國（17位）和烏拉圭（20位）。





法國知名體育雜誌《隊報》（L'Equipe）也公佈了本屆世界盃的個人評分排名，其中澳洲領隊阿諾德（Graham Arnold）以6.75分高居榜首。日本主帥森保一排第二，摩洛哥和阿根廷並列第三。





該評分是每場比賽後，根據個人表現給予的分數。不過，阿諾德和澳洲足協的合同已完，雙方正就續約問題進行溝通。





球員方面，「袋鼠軍團」得分最高的是左閘比希治（Aziz Behich）。法國球星麥巴比以場均7.17分成為最佳球員，高於最終捧盃的美斯（6.71）。

