【全澳租屋危機】智庫歸咎移民潮 專家轟搵人祭旗

要點 智庫「公共事務研究所」指全澳面臨252,800間居所短缺。

該智庫在報告將租屋危機歸咎移民。

經濟專家批評這說法誤導。

傾向保守主義智庫「公共事務研究所」（Institute of Public Affairs）的報告表示，「前所未有的移民潮」加劇了澳洲的房屋和租屋危機，但經濟專家認為這種說法誤導。





澳洲房屋和城市研究所（Australian Housing and Urban Research Institute）的福瑟林漢姆（Michael Fotheringham）博士反駁這種說法。 他向SBS新聞表示，公共事務研究所的報告，沒有提到導致租金長期難以負擔的關鍵因素。





他說：「移民是我們營建住宅建築勞動力的一種方式，從理論上講，移民可能有助於增加新房屋的數量，稍微緩解租金壓力。」





公共事務研究所的報告提到的移民人數與聯邦政府的官方數據不同。





該報告提到，「到2028年，預計將有175.5萬新移民留在澳洲」，這似乎是通過將2021至2022年一直到2027至2028年的數據相加而得。





報告稱，澳洲人不僅感到國際學生湧入所帶來的後果，而且學生本身也受到了房屋短缺給他們的教育經歷帶來的影響。



報告指出：「近期國際學生們一致反映，他們抵達澳洲後遇到的房屋危機與他們的預期完全不同。」





「許多人被中介和教育機構許下在澳洲過上更好生活的承諾所吸引。如果他們知道自己一到澳洲就會面臨無屋可住的情況，他們肯定會再三考慮。」





「 公共事務研究所」此前曾表示，這些問題很複雜，「政府內部沒有協調」，「在我們擴大這些大型移民計劃之前」，有必要做好基建。





聯邦政府報告稱，澳洲的淨海外移民將在2022至23年達到40萬左右。





疫情期間，澳洲邊境從2020年初至2021年11月一直關閉，移民人數急劇下降。





當邊境重開時，與疫情前預期相比，澳洲的淨海外移民減少了50萬人。



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政府估計，2023年1月至4月間，澳洲持學生簽證人士大約59萬（590,566）人。





地產數據公司PropTrack的經濟分析師弗拉赫蒂（Anne Flaherty）向SBS新聞表示：「指責國際學生和移民真的是『搵人祭旗』。」





她說，澳洲的出租房屋數量在國際邊境重新開放之前就在減少，因此這些說法站不住腳。



澳洲的租屋危機有多嚴重？

根據澳新銀行和地產分析公司CoreLogic的數據，今年5月，租屋負擔能力降至九年來的最低水平，這意味著租屋者將近三份一的收入，用於支付租金。





與此同時，根據PropTrack的數據，截至2023年6月份季度的一年內，首府城市的租金上升17%，全國就上升11.8%。





公共事務研究所稱房屋嚴重供應短缺，「導致房屋危機的一個主要原因是聯邦政府無法控制移民湧入」。





福瑟林漢姆博士表示，房屋供應確實緊缺，但公共事務研究所的分析「完全忽略了一個事實，那就是在疫情期間，專門為國際學生提供的住宿都是空置的」。



為什麼澳洲會陷入租屋危機？

福瑟林漢姆表示，導致澳洲租屋危機的因素醞釀已久。 他提到的一個問題是，每間住所的居住人數減少，這導致供應不足，並推高租金。





此外，仍背負按揭貸款的業主可能需要支付更高的按揭利息，也可能將這些成本轉嫁給租客。





弗拉赫蒂表示，數據顯示，由於房地產投資者將房屋出售給自住者，可供租戶選擇的房屋數量減少，這是租戶面臨困境的主要原因。





她說：「因為房地產投資者不再像之前那樣有動力。」





「所以五年來我們看到的是，出售房屋的投資者，比購買房屋的投資者多。」





她說，一旦對房地產投資的積極性減弱，全國可用房屋總量就會減少。





經濟專家說，近期出生率上升帶來的人口增長，以及澳洲國內的人口流動，都會產生連鎖效應，推高租金。



Source: SBS 福瑟林漢姆說，在疫情高峰期間，「出於各種原因，有很多人從墨爾本等大城市搬到了鄉鎮中心地區，現在這種趨勢有所逆轉」。





他表示：「民眾也從南方各州向北遷往昆州及其東南部。增加的州際移民也推高了當地租屋市場的供應壓力。」



如何解決澳洲的租屋危機？

增建更多房屋會在一定程度上緩解壓力，但福瑟林漢姆博士指出，建築行業受到一系列供應鏈和勞動力問題的衝擊。





根據澳洲統計局的數據，自2017年以來，完工的住宅數量一直呈下降趨勢。





福瑟林漢姆表示：「為改善所有澳洲人的生活，我們能做的最重要的事情之一，就是增加公屋就廉租屋供應，因為社會保障房屋系統的短缺，增加租住房屋的競爭。」





政府的100億元房屋草案，包括在五年內計劃建造三萬間公屋及廉租屋，但由於綠黨的反對，草案未能在參議院通過。



弗拉赫蒂建議政府激勵建造「為租而建」房屋項目，這些項目通常由開發商建造的公寓，只能提供給租屋者。





她表示：「對於租戶來說，這種類型房屋通常非常適合。他們的租期更有保障，不必擔心被趕出去。」





她還表示，為來到澳洲的移民提供足夠的房屋也「至關重要」。





「我們了解到，大約70%的移民在來到澳洲之初往往租屋…因此，確保我們不斷增加租賃物業的供應將非常重要，因為新移民和國際學生對我們的經濟有巨大的貢獻。」







