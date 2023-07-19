【原住民公投】正反兩陣營刊登論據 內容未經事實查證

澳洲選舉委員會將派發超過 1,200 萬份小冊子，它們最終將會翻譯成 55 種語言。





不過，原來小冊子的內容尚未經過事實查證 (fact checked)，而外界的批評聲音已此起彼伏。



2023 年 7 月 7 日，有人趁著原住民周，手執原住民旗幟在墨爾本街頭遊行。 Source: AAP / JAMES ROSS 澳洲選舉委員會 (AEC) 強調，他們獲得雙方授權印製有關的小冊子，是未經編輯、未經事實查證，也不是代表選舉委員會的觀點。





較早時，外界曾呼籲要對這些小冊子的內容進行獨立審查，但就未成事。





印製和派發這些小冊子將耗資約 1,000 萬澳元。





支持原住民之聲入憲的論據，是由政府起草，他們指投贊成票，是承認澳洲原住民，傾聽他們就影響他們生活的事項提出的意見和建議，能讓澳洲原住民在衛生、教育、就業和住房方面取得實際進展。





持反對聲音的小冊子，則由兩黨聯盟的一些成員撰寫，他們敦促「如果大家不了解，就請投反對票」。





反對派的小冊子表示，原住民之聲在法律上存在風險，也不能幫到原住民；而且，這機構將會是永久性的，不僅費用既昂貴，還充斥著官僚主義。



