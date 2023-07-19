今日大事（7月20日）

電、煤批發價升 仍低於 2022 高價

一份最新報告顯示，電力同煤氣批發價上升，但仍然遠低於2022年的高價。





澳洲能源監管機構 (Australian Energy Regulator) 的最新批發市場報告指出，全國電力市場 （National Electricity Market）的平均現貨價格在四月至六月之間上升，比上一季度高。





原因是主要因為冬季帶動需求上升、太陽能發電量季度性下降、以及昆州同新州提供的低價煤礦量減少。



反對黨金融事務發言人休姆 (Jane Hume) 向九號台表示，政府必須要增加對疲於應付生活壓力的家庭的支持。





休姆認為，唯一可持續控制生活開支的方法是控制通脹。她表示不能夠完全由儲備銀行負責，政府亦要承擔責任。她指政府在能源業方面的政策，無論是在保障機制、價格上限、或新稅收，都是將新能源排除，阻礙新投資。





休姆認為，唯一遏制能源價格的方法是增加供應及鼓勵新投資。



英國可能接手主辦英聯邦運動會

2026年英聯邦運動會可能會由英國接手主辦舉行。維州宣佈因為開支過高放棄舉辦後，蘇格蘭正在研究主辦的成本。





維州州長安德魯斯 （Daniel Andrews）估計原定計劃於鄉鎮地區舉辦的開支會高達70億元，比原來預算26億元超支兩倍以上。



各州及領地都拒絕考慮接手主辦，而英聯邦運動會聯會表示願意與任何有意接辦的成員國商討。





蘇格蘭首席大臣尤薩夫 （Humza Yousaf）表示會考慮可行的方案。



原住民事務部長不會與參議員就公投展開辯論

原住民事務部長貝妮 （Linda Burney）排除會與參議員普萊斯 (Jacinta Nampijinpa Price) 就原住民之聲入憲公投進行辯論。





反對黨原住民事務發言人普萊斯聲稱他會樂意同一名贊成陣營的成員進行30分鐘辯論。





但貝妮回應表示，這並不是議員辯論的問題，而為了所有澳洲人創造一個更好未來。





目前公投日期仍然未定，但相信會在今年十月至十二月之間進行。4



今日將公佈就業數據

有預測今日公佈的最新就業數字會顯示勞工市場的韌力，而加息對需求的影響仲要假以時日先會顯現。





上一次公佈的五月份失業率下降至百分之3.6，相對於四月份的百份之3.7，新增職位為76,000。





西太銀行預測六月份失業率會維持於百份之3.6，而聯邦銀行就預期會稍為上升到百份之3.7。



新西蘭發生槍擊案 至少三人死亡

奧克蘭警方表示，一名槍手闖入市中心一個建築地盤開槍，事件中有兩人死亡、六人受傷，其中三人情況嚴重。當局證實槍手已死亡。





署理警司帕特爾表示，警方在事件發生後，已控制現場。





一名路人里弗斯 (Dan Rivers) 對新西蘭廣播電台表示，他當時正在市中心上班途中聽到槍聲。grab





里弗斯說： 他聽到可能是連續五、六次槍聲，然後一輛救護車從他的身邊經過，大約五分鐘後，他就看到救護車響起警報，開向醫院方向。





警方已就事件展開調查，並敦促公眾遠離事發現場。



澳總理將首次正式訪問新西蘭

總理艾巴尼斯 （Anthony Albanese）將首次官式訪問新西蘭，慶祝兩國間多項重要週年紀念。





下周艾巴尼斯將會到訪威靈頓，慶祝澳新訂立名為「 更緊密經濟關係」的自貿協議40週年、跨塔斯曼旅遊安排50週年、以及互設外交代表80週年。





今次將會是艾巴尼斯同新西蘭總理希健斯 (Chris Hipkins) 的第三次會晤。





希健斯指目前澳新雙邊關係是數十年來最穩固。



中國副主席與美國氣候特使會面

中國國家副主席韓正昨日在北京會見到訪的美國總統氣候問題特使克里。





據中央電視台報導，韓正表示，應對氣候變化是中美合作的重要議題，並要落實兩國元首在峇里島的會晤共識。





克里則在會後對記者說，美中雙方都同意氣候變化對生存構成威脅。





克里昨晚結束在中國的4日訪問，他在總結行程時說，中美必須在應對氣候變化問題上合作及共同努力。他又強調各國政府必須團結，加速研究和開發尤其是再生能源的新技術。



中國反對台副總統過境美國

台灣副總統賴清德將於下月出訪巴拉圭及過境美國，中國國台辦發言人陳斌華表示，堅決反對賴清德借「過境」竄訪之名，行「倚美謀獨」之實，堅決反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分子及其分裂行徑。





大陸外交部發言人毛寧也重申，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中方敦促美方停止美台官方往來，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。她指中方將密切關注事態發展，採取堅決有力措施捍衞國家主權和領土完整。



海灣合作國家與中亞國家召開峰會

六個阿拉伯海灣國家和五個中亞國家領袖在吉達召開峰會，討論加強經濟和雙邊關係問題。





今次是海灣合作國家首次與哈薩克斯坦及塔吉克斯坦等中亞國家召開峰會。





主持峰會的沙特王儲薩勒曼強調，需要加強合作應對全球挑戰，實現區內的安全與穩定。





哈薩克斯坦總統託卡耶夫表示，各國之間需要深化能源合作。





託卡耶夫說：「中亞有超過300億噸石油存量，天然氣存量則是大約20萬億立方米。令該地區的石油與天然氣資源僅次於阿拉伯半島，位居世界第二。哈薩克斯坦是「石油輸出國組織與夥伴國」的活躍成員，隨時準備與油國組織密切合作，維護全球能源安全。」



美國仍追查失蹤美軍下落

美國白宮表示，他們仍在追查在日前越過兩韓邊境進入北韓的美軍二等兵金恩的下落。





23歲的金恩因為襲擊罪在南韓服刑近兩個月後，原定會返回美國接受軍事紀律處分。





金恩的家人指，他可能只是因為要面對法律程序和可能被迫退伍而發脾氣。





白宮新聞秘書皮埃爾表示，美國已向瑞典和南韓聯繫，以查明金恩的狀況以及他越過邊境的原因。





皮埃爾說：「美國政府將繼續努力，確保金恩的安全，使他可以返回美國與家人一起。美國已就此事向瑞典及南韓政府聯繫，了解金恩的情況。盡力將他帶回美國。」



雪梨一名男子被警方擊斃

雪梨警方將一名懷疑持刀43歲男子擊斃。





昨晚午夜前，警方奉召到內西區 Glebe一個住宅，相信一名男子可能身處危險。





據報死者持刀同警員對峙之後被槍擊身亡。





新州警方兇殺案組對事件展開調查。



昆州女子被澳洲野犬襲擊 野犬被人道毀滅

昆州一名女子喺 K’gari島上海灘被澳洲野犬 (dingoes) 襲擊的事件，其中一隻野犬被擒獲並人道毀滅。





昆州環境廳長利納德 （Leanne Linard）前往事發島上，與公園及野生動物管理員、以及傳統土地持有人商討處理襲擊事件的下一步措施。





一名23歲女子本周一（17/7）被四隻野犬襲擊，目前仍在 Hervey Bay 醫院留醫，情況穩定。



這宗事件是本年內發生第18次同野犬有關的事件，公園管理員要為遊客提供塑膠棍傍身。





利納德承認對於K’gari島上的野犬問題並不容易解決。





利納德表示，公園及野生動物事務部門會作出有關的重要決定，並會作出公佈。而第一步係正確找出涉事的動物，並咨詢島上的傳統土地持有人。他表示大家必須合作，這是一個艱難的決定，他強調平衡社區的安全是政府同管理員的絕對首要任務。





當局正繼續調查事件，管理員試圖搵出其他涉事的野犬。



澳洲愛滋病病例穩定下降

澳洲在過去十年間錄得的愛滋病數字穩定下降，更有可能接近消除愛滋病的本地傳播。





預防性的藥物大幅減低錄得嘅病例，不過專家仍然關注到在某些群組之間的下降率較慢，以及較多人較遲才檢測出有關病毒。





柯比研究所周四（7月20日）公佈的數字顯示，過去十年間，新感染病例下跌四成六。在 2022 年錄得 555 宗，而在 2013 年錄得 1,037 宗。





澳洲愛滋病下降率是全球最幅度最大的國家之一，與其他歐洲北面的領先國家看齊，更優於美國同加拿大。



體育消息

澳洲國家女子足球隊Matildas的前鋒克爾聲稱，他們希望今天在雪梨的女足世界杯賽事中，能夠擊敗愛爾蘭隊。



