【房屋負擔危機】新數據：中國買家日奪 800 萬元澳洲物業

聯邦政府公佈的最新數據顯示，中國大陸的住宅物業買家平均每天購入接近 800 萬元的澳洲物業，大幅高於來自其他地區的海外買家。

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有意購買物業的人士。 Source: Getty

財政部公佈的新數據顯示，中國大陸物業買家平均每日購入價值接近 800 萬元的澳洲物業，大幅高於來自其他地區的買家。

財政部外國投資審查局 (Foreign Investment Review Board; FIRB) 公佈的新數據顯示，中國大陸買家在 2023 年首三個月合共購入約 7 億元的本地住宅，平均每日 780 萬元。

截至本年 3 月，中國大陸買家在 2022-23 年財政年度的九個月內已經購入 23 億元的本地物業，經已逼近 2021-23 年財政年度的總數 24 億元，亦是一眾海外買家來源地的最高。
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緊隨其後的，是來自香港的海外物業買家，2022-23 財年首九個月就已購入價值 4 億元的澳洲物業，本年首三個月購入總值 1 億元的本地物業。

來自越南的海外買家在本財年首九個月亦同樣購入總值 4 億元的澳洲物業，來自台灣、新加坡及英國的買家則分別購入了價值 2 億元的本地物業。

至於來自印度、尼泊爾及印尼的海外買家，則在今個財年至今已分別購入價值 1 億元的澳洲物業。
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中國大陸是澳洲物業海外投資者的最大來源地。 Source: Supplied / Foreign Investment Review Board
根據本地法例，只有澳洲公民及永久居民可以在澳洲購買物業，非永久居民若要購買物業則須向外國投資審查局申請許可。

國際物業買賣公司「居外 IQI」(Juwai IQI) 聯合創辦人兼集團董事總經理 Daniel Ho 表示，2023 年首三個月，來自中國大陸潛在買家就有關購買澳洲物業的查詢數字，較上一個季度急增 127%。

他說：「我們預料，中國民眾對澳洲物業的的投資額度將在 2023 年較 2022 年飆升至少三成。」

雖然政府提供的數字未有劃分海外投資者在各州份的物業購買量，但舊有數據及研究顯示，墨爾本及雪梨是最受海外買家青睞的地區，而接近大部份所購買的都是新建房屋。
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【SBS學英語】第36集：上車買樓 | 物業拍賣的過程與常用詞彙

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02/05/202313:37
房地產分析機構 PropTrack 的數據顯示，來自中國大陸的潛在買家，在 realestate.com.au 搜尋維州物業的數量，在 2021-22 年財政年度較對上一年上升 42.88%。不過，整體數量仍不多於來自英國、新西蘭及美國的潛在買家。

Daniel Ho 表示，墨爾本的教育制度、生活方式及就業機會相當吸引中國買家，而且當地的住宅物業市場亦較另一大城市雪梨為便宜。

PropTrack 的經濟師弗拉赫蒂 (Anne Flaherty) 表示，中國在一月份撤銷新冠「清零政策」，助長對澳洲物業的需求「回升」。

她認為，不少海外買家都願意以高價購入一些位於優秀學校學區的物業。

而地產代理公司 PRD 的首席經濟師馬爾迪亞斯莫 (Diaswati Mardiasmo) 則亦能為，海外買家購買物業的「真實數字」可能較官方公佈的數字為高。

她表示，海外買家購買物業存在一個「灰色地帶」，這是由於官方數字是基於購買者的公民身份及其住址。

她說：「數字不能做到 (反映) 的，是追蹤這些款項的來源。」

舉例，如果一名澳洲公民利用海外人士的資金購買物業，該宗交易就不會反映在官方數字內。
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Published 19 July 2023 11:43am
By Winmas Yu
Source: SBS

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